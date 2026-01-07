7 de enero de 2026 - 12:55

Cómo hacer waffles saludables: ideal para quienes necesitan mantener la dieta sin dejar el sabor

Waffles livianos y fáciles de hacer, con menos azúcar y harinas refinadas. Recetas ideales para cuidar la dieta.

Los waffles saludables son una excelente alternativa para disfrutar un desayuno o merienda rica sin salirte de la dieta. Esta versión es más liviana que la tradicional, con menos azúcar y harinas refinadas, pero mantiene una textura esponjosa por dentro y dorada por fuera. Son fáciles de preparar y se adaptan tanto a opciones dulces como saladas.

Ingredientes necesarios

  • 1 huevo

  • ½ taza de avena molida

  • ¼ taza de yogur natural (o yogur griego)

  • 1 cucharadita de polvo de hornear

  • 1 cucharadita de miel o edulcorante

  • 1 chorrito de leche (si hace falta ajustar la textura)

  • Opcional: esencia de vainilla o canela

Paso a paso de los waffles saludables

  • Colocá el huevo en un bowl y batilo apenas hasta integrarlo bien.

  • Sumá la avena molida y el yogur, mezclando hasta obtener una preparación espesa y homogénea.

  • Agregá la miel y el polvo de hornear, integrando suavemente para no perder aire.

  • Aromatizá con vainilla o canela, si buscás un sabor más intenso.

  • Precalentá la wafflera y pincelala con apenas aceite.

  • Volcá la mezcla en la wafflera caliente, sin llenar de más para que no rebalse.

  • Cociná entre 3 y 5 minutos, hasta que estén dorados y bien cocidos por dentro.

El resultado son waffles livianos, saciantes y muy sabrosos, ideales para cualquier momento del día.

Consejos para hacerlos aún más saludables

  • Usá avena integral, para sumar más fibra.

  • Reemplazá la miel por edulcorante, si necesitás reducir calorías.

  • Para versión proteica, agregá una cucharada de queso crema light o ricota.

  • Para versión salada, quitá el endulzante y sumá queso rallado o semillas.

Cómo servirlos

Estos waffles saludables quedan riquísimos con fruta fresca, yogur, mantequilla de maní natural o un chorrito de miel. También funcionan muy bien en versión salada con palta, huevo o queso magro.

