Cómo hacer waffles saludables: ideal para quienes necesitan mantener la dieta sin dejar el sabor

waffles saludables son una excelent e alternativa para disfrutar un desayuno o merienda rica sin salirte de la Esta versión es más liviana que la tradicional, con menos azúcar y harinas refinadas, pero mantiene una dieta. textura esponjosa por dentro y dorada por fuera. Son fáciles de preparar y se adaptan tanto a opciones dulces como saladas.
Ingredientes necesarios
1 huevo
½ taza de avena molida
¼ taza de yogur natural (o yogur griego)
1 cucharadita de polvo de hornear
1 cucharadita de miel o edulcorante
1 chorrito de leche (si hace falta ajustar la textura)
Opcional: esencia de vainilla o canela
Paso a paso de los waffles saludables Colocá el huevo en un bowl y batilo apenas hasta integrarlo bien.
Sumá la avena molida y el yogur, mezclando hasta obtener una preparación espesa y homogénea.
Agregá la miel y el polvo de hornear, integrando suavemente para no perder aire.
Aromatizá con vainilla o canela, si buscás un sabor más intenso.
Precalentá la wafflera y pincelala con apenas aceite.
Volcá la mezcla en la wafflera caliente, sin llenar de más para que no rebalse.
Cociná entre 3 y 5 minutos, hasta que estén dorados y bien cocidos por dentro.
El resultado son
waffles livianos, saciantes y muy sabrosos, ideales para cualquier momento del día.
Consejos para hacerlos aún más saludables Usá avena integral, para sumar más fibra.
Reemplazá la miel por edulcorante, si necesitás reducir calorías.
Para versión proteica, agregá una cucharada de queso crema light o ricota.
Para versión salada, quitá el endulzante y sumá queso rallado o semillas. Cómo servirlos
Estos
waffles saludables quedan riquísimos con fruta fresca, yogur, mantequilla de maní natural o un chorrito de miel. También funcionan muy bien en versión salada con palta, huevo o queso magro.