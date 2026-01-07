Cómo hacer waffles saludables: ideal para quienes necesitan mantener la dieta sin dejar el sabor

Los waffles saludables son una excelente alternativa para disfrutar un desayuno o merienda rica sin salirte de la dieta. Esta versión es más liviana que la tradicional, con menos azúcar y harinas refinadas, pero mantiene una textura esponjosa por dentro y dorada por fuera. Son fáciles de preparar y se adaptan tanto a opciones dulces como saladas.