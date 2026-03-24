Cómo hacer tortitas negras, la factura argentina de origen anarquista

En Tapalqué se celebra cada enero una fiesta nacional en su honor, donde cocinan facturas gigantes con grasa vacuna que alcanzan los 30 centímetros de diámetro.

La tortita negra es mucho más que un simple descarte de panadería. Esta factura, única en el mundo y nacida del ingenio de panaderos anarquistas, sobrevive a las modas gastronómicas como un símbolo de identidad argentina. Desde su origen humilde hasta su fiesta nacional en Tapalqué, su historia está marcada por la picardía.

La tortita negra ocupa un lugar central en la bandeja de facturas, aunque no siempre recibe el respeto que merece. Su creación no fue producto de una receta refinada de alta pastelería, sino del aprovechamiento de los recortes de masa de pan sobrante en las panaderías de barrio. Es un invento netamente argentino que no se encuentra en ninguna otra parte del mundo.

Los primeros panaderos en el país, muchos de ellos de ideología anarquista, utilizaban los nombres de sus productos para burlarse de las instituciones religiosas y militares. Así nacieron términos como "vigilante", "fraile" o "cañón". La tortita negra también recibió nombres populares como "cara sucia" o, según el registro de Doña Petrona en 1957, "guaranga".

image El sello anarquista y el aprovechamiento de la masa Históricamente, la preparación se basaba en recortes de masa de pan o facturas. Sin embargo, los maestros panaderos de mayor tradición prefieren utilizar la masa de las galletas de grasa para lograr un contraste agridulce más marcado. El gran secreto para que la cobertura no sea empalagosa ni se endurezca reside en la mezcla superior: en lugar de usar azúcar negra y blanca, se recomienda reemplazar la blanca por harina.

Esta técnica permite que la superficie sea suave y tierna al paladar. La preparación tradicional, según los registros históricos de la cocina argentina, sigue pasos muy específicos: