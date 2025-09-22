22 de septiembre de 2025 - 08:19

Cómo hacer para que la palta no se ponga negro al guardarlo

Descubrí los mejores trucos para conservar el aguacate fresco en la cocina, con métodos simples que ayudan a mantener su nutrición y sabor.

La palta suele oxidarse y cambiar de color rápidamente, pero existen trucos sencillos para conservarla fresca y evitar que se ponga negra al guardarla.

Por Ignacio Alvarado

En la cocina, muchas veces sucede que sobra media palta y no sabés cómo guardarla. La buena noticia es que podés usar métodos simples que retrasan la oxidación. Estos consejos también ayudan a aprovechar su aporte de nutrición sin cambios indeseados en su color.

image

Trucos efectivos para conservar la palta

Un truco infalible es guardar la palta con unas gotas de jugo de limón. La acidez actúa como barrera contra la oxidación y mantiene la pulpa verde por más tiempo. Es una técnica rápida y práctica para quienes buscan soluciones efectivas en el hogar.

image

Otro método recomendado es envolver la palta en papel film, asegurándote de que no quede aire en contacto con la pulpa. Este truco es ideal para la cocina, ya que preserva mejor la textura y evita que se oscurezca tan rápido.

También podés guardar la palta junto a un trozo de cebolla en un recipiente hermético. Aunque suene extraño, los gases de la cebolla ayudan a retrasar la oxidación. Este método casero es valorado por su efectividad y por mantener los beneficios de su nutrición.

image

Algunas personas recomiendan dejar el carozo dentro de la palta. Si bien este truco no evita por completo que se ponga negro, sí ayuda a que la parte cercana al hueso dure más fresca. Combinado con otros métodos, puede prolongar la conservación en el hogar.

En cualquier caso, es importante guardar la palta en recipientes herméticos dentro de la heladera. Este paso básico mejora la conservación y se combina perfectamente con los demás métodos. Así, podés disfrutar su sabor y sus beneficios de nutrición por más tiempo.

La próxima vez que te sobre medio palta, aplicá alguno de estos trucos. Con simples pasos en la cocina, vas a reducir desperdicios, ahorrar dinero y mantener la nutrición de este alimento tan versátil. Tu hogar tendrá siempre una opción fresca y saludable lista para usar.

