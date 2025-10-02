2 de octubre de 2025 - 11:25

Cómo evitar que la cebolla te haga llorar al cortarla

La cebolla suele ser un reto en la cocina, pero con estos trucos simples podés evitar las lágrimas y mejorar tus tareas de hogar.

Hay trucos en el hogar que te ayudan a facilitar tus prácticas en la cocina.

Por Ignacio Alvarado

Cortar cebolla es una de esas tareas inevitables en la cocina que, para muchos, termina siendo una experiencia molesta. El ardor en los ojos y las lágrimas parecen inevitables, pero lo cierto es que existen trucos caseros que permiten reducir el efecto irritante y disfrutar de un momento más cómodo en el hogar.

El secreto está en una sustancia llamada aliinasa, una enzima que libera gases irritantes al cortar la cebolla. Estos compuestos, al entrar en contacto con los ojos, generan esa incomodidad tan conocida. Sin embargo, con algunos ajustes simples es posible minimizar su impacto en la cocina.

image
Hay trucos en el hogar que te ayudan a facilitar tus pr&aacute;cticas en la cocina.

Entre los trucos más populares está enfriar la cebolla antes de cortarla. Al dejarla unos minutos en la heladera, la liberación de gases se reduce notablemente. Esta técnica es muy recomendada en el hogar, ya que no requiere más que planificación previa y resulta sumamente práctica.

Trucos simples para cortar cebolla sin llorar

Otro método consiste en cortar la cebolla bajo un chorro de agua o cerca de un recipiente con agua. La humedad ayuda a que los compuestos sulfurosos se disuelvan antes de llegar a los ojos. Este recurso es ideal en la cocina, aunque puede ser un poco incómodo para quienes no están acostumbrados.

Un tercer truco es usar un cuchillo bien afilado. Al hacer cortes más limpios, se rompen menos células y, por ende, se liberan menos gases. Además de mejorar la experiencia en el hogar, este hábito prolonga la vida útil de tus cuchillos y facilita otras preparaciones en la cocina.

image
Hay trucos en el hogar que te ayudan a facilitar tus pr&aacute;cticas en la cocina.

Por último, algunos recomiendan mascar chicle mientras se corta la cebolla. Aunque parezca extraño, al masticar se respira por la boca y se reduce la entrada de gases a los ojos. Es un truco curioso que muchos afirman funciona, sobre todo en ambientes cerrados del hogar.

En definitiva, cortar cebolla no tiene por qué ser un martirio. Con estos sencillos trucos, podés transformar una tarea molesta en un paso más dentro de tu rutina en la cocina. La clave está en animarte a probar y encontrar cuál se adapta mejor a tu día a día en el hogar.

