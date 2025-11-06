Cómo descubrir quién está conectado al WiFi de mi oficina: fácil y rápido

Si querés saber
quién está seguí estos pasos simples y rápidos: revisá el panel del conectado al WiFi de tu oficina, router, usá apps de escaneo, identificá dispositivos desconocidos y aplicá bloqueos y cambios de contraseña para asegurar la red. Más consejos en cómo proteger tu red en la oficina.
Revisá el panel del router Ingresá al panel con usuario admin y buscá la sección “dispositivos” o “clientes DHCP” principalmente. Allí vas a ver nombres, direcciones IP y MAC: comparalos con la lista de equipos autorizados. Si aparecen dispositivos desconocidos, anotá la dirección MAC e inmediatamente procedé a bloquear o desconectar. Usá apps y escaneos de red
Aplicaciones como
Fing o programas tipo Advanced IP Scanner listan dispositivos y su fabricante fácilmente.
Escaneos rápidos te muestran IP, MAC y puertos abiertos; útil para identificar intrusos en minutos.
Recordá que algunas herramientas necesitan permisos; usalas en la red de la oficina y con cuidado.
Medidas prácticas para asegurar la red
Cambiá la
contraseña del WiFi a una frase larga y activa WPA2 o WPA3 si el router lo permite.
Limitá el acceso con filtrado MAC y redes de invitados separadas para equipos de visitas o clientes.
Actualizá el
firmware del router y desactivá servicios innecesarios como WPS y administración remota urgentemente.
Si tras estos pasos seguís viendo conexiones sospechosas, reiniciá el router y restaurá parámetros de fábrica rápidamente. Contactá al proveedor o un técnico si el problema persiste.
Para labores de seguridad más avanzadas, considerá un
firewall dedicado, segmentación de red y monitoreo continuo. Checklist rápido
Revisión: panel del router y lista DHCP.
Escaneo: usar Fing o Advanced IP Scanner.
Cambio: contraseña fuerte y WPA2/WPA3.
Separar: red de invitados.
Actualizar: firmware y desactivar WPS.
Bloquear: direcciones MAC sospechosas.