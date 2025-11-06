6 de noviembre de 2025 - 10:19

Cómo descubrir quién está conectado al WiFi de mi oficina: fácil y rápido

Tecnología. Guía para identificar dispositivos conectados al WiFi de tu oficina y tomar medidas de seguridad: bloqueos y control de conexiones.

Cómo descubrir quién está conectado al WiFi de mi oficina fácil y rápido
Por Andrés Aguilera

Si querés saber quién está conectado al WiFi de tu oficina, seguí estos pasos simples y rápidos: revisá el panel del router, usá apps de escaneo, identificá dispositivos desconocidos y aplicá bloqueos y cambios de contraseña para asegurar la red. Más consejos en cómo proteger tu red en la oficina.

Revisá el panel del router

  • Ingresá al panel con usuario admin y buscá la sección “dispositivos” o “clientes DHCP” principalmente.
  • Allí vas a ver nombres, direcciones IP y MAC: comparalos con la lista de equipos autorizados.
  • Si aparecen dispositivos desconocidos, anotá la dirección MAC e inmediatamente procedé a bloquear o desconectar.

Usá apps y escaneos de red

Aplicaciones como Fing o programas tipo Advanced IP Scanner listan dispositivos y su fabricante fácilmente.

image

Escaneos rápidos te muestran IP, MAC y puertos abiertos; útil para identificar intrusos en minutos.

Recordá que algunas herramientas necesitan permisos; usalas en la red de la oficina y con cuidado.

Medidas prácticas para asegurar la red

Cambiá la contraseña del WiFi a una frase larga y activa WPA2 o WPA3 si el router lo permite.

Limitá el acceso con filtrado MAC y redes de invitados separadas para equipos de visitas o clientes.

Actualizá el firmware del router y desactivá servicios innecesarios como WPS y administración remota urgentemente.

Si tras estos pasos seguís viendo conexiones sospechosas, reiniciá el router y restaurá parámetros de fábrica rápidamente. Contactá al proveedor o un técnico si el problema persiste.

image

Para labores de seguridad más avanzadas, considerá un firewall dedicado, segmentación de red y monitoreo continuo.

Checklist rápido

  • Revisión: panel del router y lista DHCP.

  • Escaneo: usar Fing o Advanced IP Scanner.

  • Cambio: contraseña fuerte y WPA2/WPA3.

  • Separar: red de invitados.

  • Actualizar: firmware y desactivar WPS.

  • Bloquear: direcciones MAC sospechosas.

