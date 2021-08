Comenzaron una relación y ella lo rechazó porque se entero que es albañil: “No puedo gordi, perdón”

Una conversación en WhatsApp se llevó toda la atención en Twitter. Sería una presunta charla entre dos jóvenes: él le dijo que es albañil y ella lo rechazó contundentemente.

Un usuario argentino compartió el 30 de julio una captura de pantalla de esta situación. Indignado de la situación posteó una imagen con la siguiente descripción, “Siempre nos discriminan a los albañiles”.

El hecho se habría dado en el marco de una conversación entre dos personas que se estaban conociendo y al momento de preguntarle al hombre por su trabajo, se dio la polémica. En el instante que le dijo que es albañil la mujer contestó, “¿Posta? ¿Y de qué laburás ahora?”. A lo que respondió: “Albañilería y esas cosas”.

Al instante, le contestó decepcionada: “¿Dale, en serio? Qué mal”. Rápido, él le consultó: “¿Por? Laburo es laburo mientras haya”.

Ella sostuvo su posición aclarándole que, “Y sí. Pero no es lo mismo decir que salgo con un encargado que con un albañil gordi, no te lo tomes a mal”. Por parte del muchacho, le replicó con una nueva pregunta: “¿Cuál es la diferencia? Laburo es laburo”.

Ella, disconforme con la profesión del hombre le agregó, “una lástima, me gustabas”. La mujer se mantuvo firme con su postura y expresó: “Sí, pero bueno… qué se yo gordi, una lástima. Me gustabas”. A lo que él le respondió: “Jajaja, ¿y porque soy albañil no? Jajaj”. Ella finalizó diciéndole: “No puedo gordi, perdón”.

El tuit se viralizó tanto que sumó más de 48 mil “me gusta”. Horas más tarde el usuario, orgulloso de la profesión a la que se dedica replicó que “para los que no me creen, soy oficial albañil y me construí mi propia casa de dos plantas desde los cimientos hasta la pintura de membrana asfáltica arriba del techo. Vayan a las obras en construcción (?)”.