Científicos encuentran un contraveneno natural contra la gripe: 1 de cada 5 personas no se enferman

Salud. Un hallazgo reciente revela por qué algunas personas no desarrollan síntomas frente a la gripe, gracias a una sustancia que el propio cuerpo produce.

Los científicos han potenciado el avance contra la gripe.

En medio de la preocupación por nuevas variantes de gripe cada vez más contagiosas, un descubrimiento científico empieza a cambiar la forma en que se entiende la defensa del organismo frente a estos virus. Investigadores identificaron un elemento natural presente en el cuerpo humano que podría explicar por qué algunas personas logran evitar los síntomas incluso estando infectadas.

El dato no pasa desapercibido: 1 de cada 5 personas contagiadas no manifiestan signos de la enfermedad. Esta diferencia, que durante años generó interrogantes, ahora tendría una posible explicación vinculada a un compuesto interno con propiedades antivirales que actúa desde las primeras barreras del organismo.

soluciones para la gripe El hallazgo abre la puerta a posibles desarrollos médicos futuros. WEB Qué es la dermcidina y por qué podría ser clave contra la gripe El foco del estudio está puesto en la dermcidina, un péptido antimicrobiano que el cuerpo produce de manera natural. Este compuesto se encuentra en zonas estratégicas como el sudor, la saliva, las lágrimas y la nasofaringe, es decir, en los principales puntos de entrada de virus respiratorios.

Su funcionamiento resulta especialmente interesante porque no actúa como los antivirales tradicionales. En lugar de atacar etapas posteriores del virus, la dermcidina interfiere desde el inicio: se une a la hemaglutinina, una proteína esencial que el virus necesita para ingresar a las células. Al alterar su estructura, reduce significativamente la capacidad de infección.

En lugar de atacar etapas posteriores del virus, la dermcidina interfiere desde el se une a la una proteína esencial que el virus necesita para ingresar a las células. Al alterar su reduce significativamente la capacidad de infección. Este mecanismo representa una diferencia importante frente a tratamientos actuales, que suelen enfocarse en otras proteínas virales y frente a los cuales ya se han detectado ciertos niveles de resistencia. Por eso, este hallazgo abre una nueva línea de investigación que podría cambiar las estrategias de prevención y tratamiento.

y frente a los cuales ya se han detectado ciertos niveles de Por eso, este abre una nueva línea de que podría cambiar las y “Demostramos que la dermcidina posee actividad antiviral tanto in vitro como in vivo y establecemos su vínculo con la susceptibilidad a la enfermedad. La dermcidina está presente en todas las vías de entrada de virus respiratorios y sus niveles aumentan durante las infecciones virales. Protege a los ratones de la gripe A in vivo y exhibe una actividad antiviral de amplio espectro in vitro, inhibiendo todas las cepas del virus de la gripe A analizadas y otros virus respiratorios”, dicen los autores en PNAS. soluciones para la gripe El propio cuerpo podría tener herramientas más poderosas de lo que se creía frente a infecciones comunes. WEB Por qué algunas personas no presentan síntomas y qué implicancias tiene Uno de los puntos más llamativos del estudio es la diferencia en los niveles de dermcidina entre personas. Aquellos que no desarrollan síntomas presentan concentraciones más elevadas de este compuesto incluso antes de infectarse, lo que sugiere una protección natural más eficiente.

de dermcidina entre personas. Aquellos que no desarrollan síntomas presentan de este compuesto incluso antes de infectarse, lo que sugiere una “Cabe destacar que los niveles de dermcidina fueron más altos en individuos asintomáticos que en individuos susceptibles", señalan, lo que sugiere una participación clave de este péptido antimicrobiano en la aparición o ausencia de los síntomas de la enfermedad.

en que en señalan, lo que sugiere una participación clave de este en la aparición o ausencia de los síntomas de la enfermedad. "Por lo tanto, demostramos que la dermcidina inhibe la infección por el virus de la influenza in vitro e in vivo, con potencial como producto de origen humano para la prevención y el tratamiento de infecciones virales respiratorias”, agregan. Además, los investigadores observaron que durante una infección respiratoria los niveles de esta sustancia aumentan de forma considerable, lo que refuerza su rol defensivo dentro del organismo.

Paula Corell, coautora de la investigación, detalla que "los resultados muestran que los niveles basales de dermcidina son hasta seis veces superiores en personas que nunca han desarrollado síntomas gripales, en comparación con individuos susceptibles”.

soluciones para la gripe WEB El descubrimiento de la dermcidina como un posible contraveneno natural contra la gripe marca un antes y un después en la investigación científica.