23 de enero de 2026 - 09:03

Chau a la jabonera clásica: el cambio silencioso que transforma los baños modernos

En proyectos actuales de decoración, arquitectura e higiene, un accesorio histórico del baño queda afuera por motivos concretos vinculados al uso diario y al diseño.

La decoración y la arquitectura priorizan higiene con soluciones integradas en baños modernos

La decoración y la arquitectura priorizan higiene con soluciones integradas en baños modernos

Foto:

Por Ignacio Alvarado

Durante años, el vaso porta cepillos fue un objeto fijo sobre la bacha del baño. Sin embargo, desde la arquitectura, el diseño y la decoración actual, este accesorio empezó a ser cuestionado por una razón concreta: acumula humedad, bacterias y desordena visualmente un ambiente donde hoy se busca higiene, líneas limpias y superficies despejadas.

Leé además

Decoración, arquitectura y diseño transforman el guardado en livings más livianos actuales

Chau biblioteca tradicional: el cambio silencioso que redefine los livings modernos

Por Ignacio Alvarado
Decoración, arquitectura y diseño redefinen ventanas con soluciones prácticas y livianas actuales.

La cortina clásica que desaparece de las casas modernas y la solución que la reemplaza

Por Ignacio Alvarado

En el enfoque actual de diseño del hogar, cada accesorio cumple una función precisa. La jabonera tradicional, ya sea de cerámica, plástico o vidrio, rompe la continuidad de las superficies, genera manchas y exige limpieza constante. En baños chicos o minimalistas, ese objeto suelto interfiere con la lectura limpia del espacio y contradice la lógica de orden que buscan los nuevos proyectos.

El sistema que la reemplaza en baños modernos

La alternativa que gana terreno es el dispensador de jabón líquido empotrado o integrado al mueble. Este sistema elimina el contacto permanente con el jabón sólido, reduce la humedad acumulada y mejora notablemente la higiene diaria. Además, desde la decoración, permite mantener mesadas despejadas y superficies visualmente más livianas.

Otra opción cada vez más usada es el dispensador mural, especialmente en duchas. Fabricado en acero inoxidable o plástico sanitario, se instala a la altura justa y evita apoyos innecesarios. En términos de arquitectura funcional, esta solución optimiza el uso del espacio y simplifica la limpieza, un punto clave en baños de uso intensivo.

image
La decoraci&oacute;n y la arquitectura priorizan higiene con soluciones integradas en ba&ntilde;os modernos

La decoración y la arquitectura priorizan higiene con soluciones integradas en baños modernos

Más higiene, menos objetos

El cambio no es solo estético. Al usar jabón líquido dosificado, se reduce la proliferación de bacterias asociadas al jabón sólido húmedo. Esto impacta directamente en la salubridad del ambiente, un aspecto cada vez más valorado en viviendas modernas. Además, al eliminar recipientes apoyados, se agiliza la limpieza diaria y se evita el desgaste de las superficies.

En baños actuales, la tendencia es clara: menos objetos, más integración y materiales fáciles de mantener. La salida de la jabonera tradicional refleja cómo pequeñas decisiones de diseño pueden mejorar la experiencia cotidiana sin obras complejas, alineando funcionalidad, higiene y estética en un solo gesto.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Es una elección inteligente para quienes buscan una casa moderna y luminosa.

El color para el interior de casa que será tendencia este 2026: destacará en todos los ambientes

Por Lucas Vasquez
Ideas de decoración, arquitectura y diseño para optimizar dormitorios con soluciones actuales.

Adiós al velador tradicional: la nueva solución de iluminación que gana espacio en los dormitorios

Por Ignacio Alvarado
no las tires: como reciclar el relleno de las almohadas que ya no usas para renovar la decoracion de casa

No las tires: cómo reciclar el relleno de las almohadas que ya no usas para renovar la decoración de casa

Por Redacción
El reciclaje transforma discos viejos en objetos útiles que aportan diseño al hogar.

Para qué sirven los CD y DVD que ya no funcionan: 3 ideas útiles y decorativas

Por Ignacio Alvarado