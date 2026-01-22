22 de enero de 2026 - 14:00

Chau biblioteca tradicional: el cambio silencioso que redefine los livings modernos

Desde la decoración, la arquitectura y el diseño, los departamentos modernos replantean el guardado para liberar espacio visual.

Decoración, arquitectura y diseño transforman el guardado en livings más livianos actuales

Por Ignacio Alvarado

En proyectos actuales de arquitectura residencial, se detecta que este tipo de mueble genera un efecto visual pesado. Al llegar hasta el techo, la biblioteca tradicional aplana la altura, reduce la sensación de amplitud y obliga a organizar el ambiente en función de ella. En viviendas donde el metro cuadrado es limitado, esa lógica ya no resulta funcional.

image
Decoración, arquitectura y diseño transforman el guardado en livings más livianos actuales.

Estantes livianos y soluciones aéreas para el diseño del hogar

La opción que la reemplaza son los estantes flotantes, módulos livianos o sistemas de guardado aéreo integrados al muro. Desde el diseño de interiores, estas soluciones permiten ordenar sin cerrar, liberar el piso y mantener una lectura visual más limpia del ambiente. Los libros siguen presentes, pero dejan de ser una masa compacta.

A diferencia de la biblioteca clásica, los estantes abiertos se adaptan a la circulación del espacio y pueden distribuirse según la altura real del ambiente. Esto mejora la entrada de luz natural, evita sombras duras y aporta una estética más flexible. Además, permiten combinar guardado y decoración sin sobrecargar el living.

image
Decoración, arquitectura y diseño transforman el guardado en livings más livianos actuales.

Otro punto clave es la versatilidad. Estos sistemas admiten cambios con el tiempo: se pueden sumar, mover o reducir sin necesidad de reemplazar todo el mueble. En departamentos chicos, esta adaptabilidad es fundamental para acompañar nuevas dinámicas de uso, como el home office o los espacios híbridos.

El abandono de la biblioteca tradicional no responde a una moda pasajera, sino a una forma distinta de habitar. Hoy se priorizan ambientes livianos, con menos muebles grandes y más soluciones integradas. Así, el living gana aire, luz y una estética alineada con la decoración contemporánea, donde cada elemento cumple una función clara.

