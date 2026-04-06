Chau al estrés: el yuyo que transforma el mate y ayuda a calmar la mente

Se trata de la melisa, también llamada toronjil: aporta un dejo alimonado y cuenta con evidencia preliminar que la vincula con una mejora de síntomas de ansiedad y tensión nerviosa, aunque los especialistas advierten que no hace milagros ni reemplaza tratamientos médicos.

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Si l a idea es transformar el mate sin arruinar su identidad , la melisa corre con ventaja. No es casualidad que existan mezclas comerciales de yerba con esta hierba : una de las descripciones más repetidas la presenta como fresca, agradable y con un suave toque a limón, un perfil que encaja muy bien con el amargor clásico de la yerba.

No invade como otras hierbas más intensas y puede hacer que cada cebada se sienta un poco más redonda y amable.

Además, la melisa no llega al mundo del mate solo por el sabor. El interés por esta planta viene de larga data: el registro LiverTox de los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos señala que la Melissa officinalis fue usada en la medicina tradicional para nerviosismo, ansiedad e insomnio, y agrega que, en ensayos pequeños, sus extractos parecieron ser bien tolerados.

Acá conviene bajar un poco el tono marketinero. La evidencia existe, pero todavía no alcanza para venderla como solución definitiva.

Una revisión sistemática y metaanálisis de ensayos clínicos publicada en 2021 encontró que la melisa podría ser eficaz para mejorar síntomas de ansiedad y depresión, sobre todo en el corto plazo, aunque los propios autores remarcaron que había mucha heterogeneidad entre estudios y que hacen falta trabajos de mejor calidad para sacar conclusiones firmes.

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La melisa puede ser una buena aliada para un momento de calma, una rutina nocturna o una ronda de mate más suave, pero no corresponde presentarla como un tratamiento serio contra el estrés crónico o la ansiedad clínica. Sirve como apoyo, no como reemplazo de atención profesional.

El detalle que muchos pasan por alto al sumarla

Hay una contradicción interesante en este tema: el mate, por sí mismo, sigue siendo una bebida con cafeína. Mayo Clinic recuerda que esa cafeína puede generar malestar estomacal, insomnio, nerviosismo o palpitaciones en algunas personas.

Agregar melisa puede suavizar el sabor y acompañar una sensación más relajante, pero no “anula” el costado estimulante de la yerba. Si sos muy sensible a la cafeína, el efecto final va a depender también de cuánto mate tomes y a qué hora.