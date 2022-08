Carla Levy, la exfinalista de Expedición Robinson 2, murió a los 50 años

Murió Carla Levy, una de las exparticipantes de Expedición Robinson 2, el reality de supervivecia que condujo Julián Weich y que salió al aire en 2001. La mujer, que fue una de las finalistas, falleció a los 50 años por un cáncer de ovarios que no fue detectado a tiempo.

Carla tenía 28 años cuando formó parte de uno de los realities más vistos y logró el segundo puesto en el programa con el que logró una importante fama. Aunque Levy no se vio atraída por lo mediático y decidió mantenerse lejos de las cámaras y micrófonos.

La mujer presentó durante dos años síntomas y en diciembre recién obtuvo el diagnóstico de cáncer de ovarios. En 2020 acudió a una guardia por dolor abdominal, según información que dieron allegados a Levy a La Nación.

Los profesionales minimizaron los dolores de la mujer, pero las molestias continuaron por más de 20 meses. Fue en con una resonancia magnética y un estudio de sangre específico que descubrieron células cancerígenas, pero la enfermedad ya había avanzado.

Carla Levy murió en el hospital al regresar de un viaje con su familia

Sin darse por vencida ante el duro pronóstico, Carla fue intervenida quirúrgicamente y se sometió a un tratamiento con quimioterapia. Pero en un viaje familiar en Cancún las molestias se acrecentaron y allí los médicos le indicaron que regrese a Argetina porque el panorama era terminal.

Una vez en el país, Carla Levy ingresó a terapia intensiva de donde no salió. La mujer falleció a los 50 años el miércoles por la noche en la unidad de cuidados intensivos rodeada de su familia.

Ley durante su paso por "Expedición Robinson" (Captura de pantalla).

“Los síntomas del cáncer de ovarios son confusos y no sale en una transvaginal. Los chequeos preventivos son cien por ciento necesarios”, dijo su amiga y exsocia, Lorena Frosten, una historia de Instagram dedicada a su amiga.

“Carla estaba bien de laboratorio y chequeos y era una resonancia que no le hicieron a tiempo. Un tumor en fase 1 o 2 es altamente curable, que no se atrase, porque ahí no hay cura”, agregó dolida por la situación.