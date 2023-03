Cande Tinelli fue lapidaria con Guillermina Valdés y sus hijos: los mensajes en redes y las repercusiones

Cande Tinelli fue como angelita invitada a LAM y le respondió todo a Ángel de Brito acerca de la separación de Marcelo Tinelli y Guillermina Valdés. Además, opinó de la relación que ambos mantenían y habló de los hijos de la modelo y Sebastián Ortega, con quienes no habrían mantenido un buen vínculo.

Las declaraciones de Candelaria hicieron ruido, incluso hicieron que Guillermina y su familia se refiriera al tema en las redes. Allí, cruzaron mensajes y dieron qué hablar.

De Brito le preguntó a la cantante sobre la ex de su padre y ella respondió “paso”. Aunque, el conductor no se conformó con esa respuesta y fue por más. “¿No te llevabas bien con ella?”, indagó a lo que contestó contundente y sincera: “No, nunca conecté mucho con ella”.

“¿En qué no conectaban?”, quiso saber De Brito. “Somos diferentes”, dijo la ex de Coti Sorokin y agregó: “A mí me caen bien las personas que le hacen bien a mi viejo, si no ves bien a tus padres o a un familiar...”.

Fue entonces que el periodista le recordó que asistieron juntas a las presentaciones de su marca de zapatos. “A una sola fui”, aclaró la hija de Tinelli y advirtió: “Y lo hice para apoyar a mi papá”.

Marcelo Tinelli y Guillermina Valdés

“Está todo bien, es su vida, pero yo nunca tuve mucha piel con ella, como algo, no sé, algo energético”, confesó Candelaria.

“¿Y ella con vos, o con ustedes?”, preguntó Yanina Latorre. “Mmm, no sé, conmigo más o menos, la respeto pero nunca tuve mucha piel con ella, con mi hermana Mica se llevaba mejor porque ella es mucho más tranquila”, respondió.

Cande Tinelli apuntó contra Guillermina Valdés y su paso por el jurado del programa de Tinelli

Luego, fue Nazarena Vélez quien tomó la palabra y le preguntó si creía que Guillermina le había hecho mal a Tinelli. “Yo creo que un poco sí. No quiero meter la pata pero no sé, mi viejo es una persona muy alegre, que le encanta laburar y siento que dejó de hacer muchas cosas por su relación, por ella”, consideró.

“No le echo la culpa a ella por eso, porque él es grande también, pero como que le fue cortando cositas”, sumó sobre lo que pensaba.

Cande Tinelli habló de la relación de Marcelo Tinelli y Guillermina Valdés y no cayó bien en el entorno de la modelo.

“Yo sentía que capaz no lo apoyaba tanto, que no le gustaba el programa, que no le gustaba esto, creo que se metía en el programa. Es más, yo creo que fue jurado para estar ahí controlanding (sic)”, reveló sobre el rol de Valdés como jurado de Show Match La Academia.

“Ella desconfiaba de todas y mi viejo es bravo, pero yo le decía a mi papá que no estaba siendo gracioso, que había perdido la chispa”, explicó.

Y luego sumó: “Ella lo anulaba estando sentada ahí, estaba todo mucho más cuidado. Igualmente, fue un momento, yo creo que al principio estuvieron muy bien, muy enamorados y estaba todo bárbaro” .

Guillermina Valdés respondió furiosa a las declaraciones de Cande Tinelli en LAM

Las palabras de Cande Tinelli trajeron repercusiones y fue entonces que Guillermina Valdés no lo dudó y salió con un mensaje en redes, donde se muestra asombrada por sus dichos e incluso la nombra.

“Triste la información que me está llegando, sobre todo porque en los años que estuve con Marce recibí mensajes de amor y agradecimiento de Cande sobre el lindo vínculo que tenía con su papá”, escribió la actriz en su red social.

“Hoy, que no estamos juntos, me sorprende y entristece por todo lo vivido escuchar esto”, agregó la empresaria.

Cande Tinelli opinó sobre los hijos de Guillermina Valdés y Dante Ortega salió al cruce

Además, la hija de Marcelo Tinelli y Soledad Aquino, habló de los hijos de Guillermina Valdés y Sebastián Ortega y apuntó contra ellos.

“Nosotros somos muy educados y agradecidos, pero no veía lo mismo del otro lado. Había algo raro... como que mi viejo les daba todo y ellos no agradecían de su parte. Esto lo sentíamos todos los hermanos”, disparó en LAM.

Por lo que Dante Ortega, el mayor de los hijos de la modelo, salió al cruce. “No suelo meterme en cosas mediáticas, solo quería responder que jamás hablaría mal de ningún hermano de Lorenzo”, aseguró sin entrar en el escándalo.