Camila Homs tomó una radical decisión y pone en alerta a Tini Stoessel: de qué se trata

Indudablemente la relación que Camila Homs y Rodrigo de Paul armaron una vez que tuvieron sus hijos, no podrá revertirse ni nada por el estilo. Es por esto que la modelo siempre estará presente en la vida del deportista, más allá de sus esfuerzos por evitarlo.

Camila Homs.

Esto se ha visto reflejado por las reuniones distanciadas que han tenido en algunas ocasiones ya que ambos tienen el derecho de verlos y el deber de educarlos. Así ocurrió el día que Homs viajó a Madrid para que Rodrigo pudiera reencontrarse con Bautista y Francesca.

Esta vez, la noticia es otra y aumentaría el alerta de Tini Stoessel, actual pareja del futbolista, ya que no se llevan para nada bien y tampoco quieren encontrarse de frente. El nuevo plan que Camila Homs tiene en mente, está relacionado con lo enamorada que está de varias ciudades europeas.

Rodrigo de Paul en el banco del Atlético de Madrid

En su último viaje por esas tierras, la joven quedó encantada y al parecer ha decidido comenzar una nueva vida por allí. Lo polémico del caso recae en que Madrid sería la ciudad elegida por la blonda y allí trabaja su expareja como jugador del Atlético de Madrid.

La noticia se dio a conocer cuando una de sus amigas le comentó un posteo y surgió todo el rumor casi confirmado por esas palabras. “Que bella es mi amiga, se muda a Madrid”, le dijo la usuaria.

Cami Homs celebró el cumpleaños de su hija Francesca. (Instagram Camila Homs)

Una mala relación con Tini Stoessel y denuncias de por medio, más las demandas de Rodrigo de Paul por hostigamiento no pararon sus planes y ya se habría decidido por esta nueva aventura. Además, sería una buena idea para que sus hijos no estén trasladándose cada 45 días, como pactaron durante el 2022.

El pedido de Tini a De Paul cuando Camila Homs viajó a España

Rodrigo de Paul habría tenido una importante discusión con su novia, Tini Stoessel y el motivo sería la llegada de Camina Homs a España. Esto fue informado por el periodista Juan Etchegoyen, según Ciudad Magazine.

Tini Stoessel y Rodrigo de Paul en las redes sociales.

Según anunció el conductor de Mitre Live, esta situación habría generado cierta tensión: “Hay mucha especulación en relación al viaje de Camila Homs y quiero aportarles un dato que es clave en esta historia”.

Rodrigo De Paul y Cami Homs.

“El tema acá es que todo esto se habría complicado por expreso pedido de Tini Stoessel, ‘a tu ex no la quiero en Madrid’ fue la frase que me enviaron en las últimas horas, esto define un claro pedido de La Triple T a su pareja”, detalló el periodista.

De acuerdo a Etchegoyen, “esta versión tan potente no me sorprende, que quieren que les diga, yo conté ya que Tini nunca quiso que Camila viaje al Mundial y por eso no viajó”.