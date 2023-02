Cami Homs posó en la cama con lencería y coqueteó con su mirada provocativa a la cámara

La polémica ruptura de Rodrigo De Paul y Camila Homs continúa en boca de todos, y día a día se suma un nuevo episodio. A pesar de que el futbolista de la Scaloneta y Tini Stoessel buscan alejarse de los flashes de los medios, su objetivo se les complica cada vez más.

La relación entre Camila Homs y De Paul parece haber pacificado tras el millonario acuerdo económico al que llegaron tiempo atrás, y más aún cuando tuvieron su reencuentro en España por el bien de Francesca y Bautista los hijos que tienen en común.

Cada día que pasa, Camila Homs se afianza un poco más como referente de moda y tendencias en las redes sociales. Ahora está dedicada al 100% a su trabajo como modelo e influencer en Instagram, imponiendo estilo con sus looks en cada posteo.

El pasado fin de semana dejó claro esto, volviendo a ser el centro de la escena. Cami Homs optó por posar desde su cama con un audaz conjunto de pantalón de jean color celeste y corpiño de encaje total black.

Camila Homs se mostró acostada en su cama y paralizó la web.

Cami Homs no para de deslumbrar en las redes sociales. Acostada sobre su cama, Cami Homs se fotografió llevando este look tan osado que se impone con fuerza desde hace varias temporadas y que las famosas eligen para llevar en sus looks de microbikini y ropa interior.

La presentación en Instagram de Cami Homs no quedó ahí, ya que completó su look con un maquillaje simple a base de sombras en tonos oscuros y un peinado de cabello suelto y descontracturado.

Camila Homs se mostró acostada en su cama y paralizó la web.

Camila Homs se mostró acostada en su cama y paralizó la web.

Camila Homs se mostró acostada en su cama y paralizó la web.