Café molido y canela: ¿cuál es el propósito de colocarlos en un frasco dentro del hogar?

Trucos. El frasco con café molido y canela actúa como ambientador natural, elimina malos olores y mejora la energía del ambiente.

Café molido y canela ¿cuál es el propósito de colocarlos en un frasco dentro del hogar
Por Andrés Aguilera

El café molido y la canela no solo son aliados en la cocina: también se usan para perfumar y purificar los ambientes. Este sencillo truco, muy popular entre los trucos caseros, combina dos ingredientes naturales que ayudan a neutralizar olores, aportar energía positiva y mantener un aroma cálido y agradable en el hogar.

Por qué funciona esta combinación

El café molido tiene una gran capacidad para absorber olores fuertes, como los del baño, la heladera o la cocina. Por su parte, la canela aporta un aroma dulce y especiado, que eleva el ánimo y genera sensación de confort.

Cuando se colocan juntos en un frasco, ambos ingredientes crean un equilibrio perfecto entre limpieza y calidez, ofreciendo una alternativa natural a los aerosoles y aromatizantes industriales. Además, muchas personas lo asocian con energías protectoras y armonía en el hogar.

image

Cómo preparar el frasco paso a paso

Para hacerlo, necesitás pocos elementos:

  • Un frasco de vidrio limpio y seco.

  • Café molido (puede ser usado o nuevo, pero seco).

  • Canela en rama o en polvo.

Llená el frasco hasta la mitad con café y añadí unas ramas o una cucharadita de canela. Si querés intensificar el aroma, podés incluir clavo de olor o esencia de vainilla. Colocá la tapa sin sellar por completo, para permitir que el perfume se libere lentamente.

image

Dónde colocar el frasco en tu casa

El frasco con café y canela puede ubicarse en diferentes sectores del hogar según el efecto buscado:

  • En la cocina: neutraliza olores de comida y grasa.

  • En el baño: deja un perfume cálido y duradero.

  • En el living o dormitorio: genera un ambiente acogedor y relajante.

  • En la heladera: absorbe olores de alimentos sin alterar su aroma natural.

Cambiá el contenido cada tres o cuatro semanas, o antes si notás que el café pierde su aroma.

El truco del frasco con café y canela es una solución económica, ecológica y estética para mantener el hogar fresco y perfumado.

Además de mejorar el aire, aporta una sensación de bienestar y calidez que transforma cualquier ambiente de manera natural.

