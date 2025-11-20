Café molido y canela: ¿cuál es el propósito de colocarlos en un frasco dentro del hogar?

Trucos. El frasco con café molido y canela actúa como ambientador natural, elimina malos olores y mejora la energía del ambiente.

El café molido y la canela no solo son aliados en la cocina: también se usan para perfumar y purificar los ambientes. Este sencillo truco, muy popular entre los trucos caseros, combina dos ingredientes naturales que ayudan a neutralizar olores, aportar energía positiva y mantener un aroma cálido y agradable en el hogar.

Por qué funciona esta combinación El café molido tiene una gran capacidad para absorber olores fuertes, como los del baño, la heladera o la cocina. Por su parte, la canela aporta un aroma dulce y especiado, que eleva el ánimo y genera sensación de confort.

Cuando se colocan juntos en un frasco, ambos ingredientes crean un equilibrio perfecto entre limpieza y calidez, ofreciendo una alternativa natural a los aerosoles y aromatizantes industriales. Además, muchas personas lo asocian con energías protectoras y armonía en el hogar.

Cómo preparar el frasco paso a paso Para hacerlo, necesitás pocos elementos:

Un frasco de vidrio limpio y seco .

Café molido (puede ser usado o nuevo, pero seco).

Canela en rama o en polvo. Llená el frasco hasta la mitad con café y añadí unas ramas o una cucharadita de canela. Si querés intensificar el aroma, podés incluir clavo de olor o esencia de vainilla. Colocá la tapa sin sellar por completo, para permitir que el perfume se libere lentamente.

Dónde colocar el frasco en tu casa El frasco con café y canela puede ubicarse en diferentes sectores del hogar según el efecto buscado: En la cocina: neutraliza olores de comida y grasa.

En el baño: deja un perfume cálido y duradero.

En el living o dormitorio: genera un ambiente acogedor y relajante.

En la heladera: absorbe olores de alimentos sin alterar su aroma natural. Cambiá el contenido cada tres o cuatro semanas, o antes si notás que el café pierde su aroma. El truco del frasco con café y canela es una solución económica, ecológica y estética para mantener el hogar fresco y perfumado. Además de mejorar el aire, aporta una sensación de bienestar y calidez que transforma cualquier ambiente de manera natural.