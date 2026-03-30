30 de marzo de 2026 - 08:55

Cada cuántos días hay que girar las macetas para que tus plantas crezcan parejas y más fuertes

En cuanto al jardín y las plantas, girar las macetas ayuda a mejorar la luz y evita que crezcan torcidas o débiles.

Plantas
Por Ignacio Alvarado

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Las plantas poseen un mecanismo natural llamado fototropismo, que las impulsa a orientarse hacia la fuente de luz más cercana. En ambientes donde la iluminación proviene principalmente de una ventana o de un único sector del jardín, los tallos tienden a crecer en esa dirección.

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Esto puede generar que la planta se vuelva asimétrica o que su estructura pierda estabilidad con el tiempo. En jardinería, este comportamiento es completamente normal, pero puede corregirse con un hábito muy simple.

Cuando la exposición a la luz no es uniforme, las hojas se concentran en un solo lado, lo que afecta el equilibrio general de la planta.

Lo que recomiendan los especialistas

Investigaciones de la Royal Horticultural Society y publicaciones de la Universidad de Buenos Aires indican que girar las macetas de forma periódica permite distribuir mejor la luz en todas las hojas.

La recomendación más frecuente en jardinería es rotar las macetas cada 3 a 7 días. Este intervalo permite que todas las partes de las plantas reciban iluminación similar, favoreciendo un crecimiento más armónico.

Al girar la maceta, el tallo deja de inclinarse en exceso y desarrolla mayor firmeza. Esto también ayuda a que la planta utilice mejor la energía obtenida a través de la fotosíntesis.

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Incluso en el jardín exterior, donde la luz solar cambia durante el día, la rotación puede mejorar el desarrollo si hay sectores con sombra parcial.

Un hábito simple que mejora el crecimiento

Incorporar este cuidado en la rutina de jardinería puede marcar una gran diferencia en el aspecto de las plantas. La rotación regular ayuda a que las hojas crezcan de forma equilibrada y evita que la maceta pierda estabilidad.

También es recomendable observar cómo responde cada especie. Algunas plantas necesitan más exposición solar que otras, por lo que el tiempo entre cada giro puede ajustarse según el caso.

En espacios interiores, donde la luz suele ser más limitada, girar las macetas se vuelve aún más importante para mantener un crecimiento saludable.

En definitiva, dedicar unos segundos cada pocos días para rotar las macetas puede ayudarte a tener un jardín más equilibrado, con plantas más fuertes, simétricas y preparadas para desarrollarse de manera natural.

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