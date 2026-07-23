Brownies de chocolate y nueces sin TACC hechos en sartén: listos en 10 minutos y perfectos para acompañar el mate

Si buscás un postre sin gluten que sea fácil de preparar y no requiera horno, estos brownies sin TACC en sartén son una excelente opción. Quedan con una textura húmeda por dentro, una fina costra en la superficie y un intenso sabor a chocolate . El secreto está en utilizar un chocolate semiamargo con un alto porcentaje de cacao.

Por Redacción Por Las Redes

Pizza sin levadura hecha sartén: fácil de cocinar y lista en menos de 10 minutos para tus cenas o almuerzos

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1. Derretir el chocolate y la manteca

Colocá el chocolate junto con la manteca en un recipiente apto para microondas o a baño María. Derretí ambos ingredientes hasta obtener una mezcla lisa y brillante. Dejá entibiar unos minutos.

2. Batir los huevos con el azúcar

En un bowl mezclá los huevos con el azúcar hasta lograr una preparación homogénea y ligeramente espumosa.

3. Integrar los ingredientes

Agregá el chocolate derretido a la mezcla de huevos y revolvé hasta integrar por completo.

4. Incorporar la premezcla

Añadí la premezcla sin gluten y mezclá suavemente hasta eliminar todos los grumos.

5. Agregar las nueces

Incorporá las nueces pecan picadas. También podés reemplazarlas por nueces comunes, almendras o chips de chocolate.

6. Cocinar en sartén

Engrasá una sartén antiadherente con un poco de manteca y colocá un disco de papel manteca en la base si querés facilitar el desmolde.

Volcá la preparación, distribuyéndola de manera uniforme para obtener un espesor de entre 2 y 3 centímetros.

Tapá la sartén y cociná a fuego mínimo durante 20 a 25 minutos. Es importante mantener el fuego bajo para que el brownie se cocine lentamente sin quemarse.

Cuando la superficie esté firme y el centro aún conserve una leve humedad, apagá el fuego y dejá reposar cinco minutos con la tapa puesta.

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