23 de julio de 2026 - 17:30

Brownies de chocolate y nueces sin TACC hechos en sartén: listos en 10 minutos y perfectos para acompañar el mate

Una versión práctica del clásico brownie, ideal para quienes buscan un postre sin gluten, intenso sabor a chocolate y sin necesidad de usar horno.

brownie chocolate sartén
Por Redacción Por Las Redes

Si buscás un postre sin gluten que sea fácil de preparar y no requiera horno, estos brownies sin TACC en sartén son una excelente opción. Quedan con una textura húmeda por dentro, una fina costra en la superficie y un intenso sabor a chocolate. El secreto está en utilizar un chocolate semiamargo con un alto porcentaje de cacao.

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Ingredientes

  • 200 g de chocolate semiamargo (70 % de cacao o similar).
  • 150 g de manteca.
  • 3 huevos.
  • 200 g de azúcar.
  • 100 g de premezcla sin gluten.
  • Nueces pecan picadas (a gusto).

Cómo hacer brownies sin TACC en sartén

1. Derretir el chocolate y la manteca

Colocá el chocolate junto con la manteca en un recipiente apto para microondas o a baño María. Derretí ambos ingredientes hasta obtener una mezcla lisa y brillante. Dejá entibiar unos minutos.

2. Batir los huevos con el azúcar

En un bowl mezclá los huevos con el azúcar hasta lograr una preparación homogénea y ligeramente espumosa.

3. Integrar los ingredientes

Agregá el chocolate derretido a la mezcla de huevos y revolvé hasta integrar por completo.

4. Incorporar la premezcla

Añadí la premezcla sin gluten y mezclá suavemente hasta eliminar todos los grumos.

5. Agregar las nueces

Incorporá las nueces pecan picadas. También podés reemplazarlas por nueces comunes, almendras o chips de chocolate.

6. Cocinar en sartén

Engrasá una sartén antiadherente con un poco de manteca y colocá un disco de papel manteca en la base si querés facilitar el desmolde.

Volcá la preparación, distribuyéndola de manera uniforme para obtener un espesor de entre 2 y 3 centímetros.

Tapá la sartén y cociná a fuego mínimo durante 20 a 25 minutos. Es importante mantener el fuego bajo para que el brownie se cocine lentamente sin quemarse.

Cuando la superficie esté firme y el centro aún conserve una leve humedad, apagá el fuego y dejá reposar cinco minutos con la tapa puesta.

Consejos para que queden perfectos

  • Utilizá chocolate de buena calidad para conseguir un sabor más intenso.
  • No sobrecocines la preparación: el brownie debe quedar húmedo en el centro.
  • Esperá unos minutos antes de cortarlo para que tome consistencia.
  • Podés acompañarlo con helado, crema batida o frutos rojos frescos.
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