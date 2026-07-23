Brownies de chocolate y nueces sin TACC hechos en sartén: listos en 10 minutos y perfectos para acompañar el mate

Si buscás un postre sin gluten que sea fácil de preparar y no requiera horno, estos brownies sin TACC en sartén son una excelente opción. Quedan con una textura húmeda por dentro, una fina costra en la superficie y un intenso sabor a chocolate. El secreto está en utilizar un chocolate semiamargo con un alto porcentaje de cacao.
Ingredientes
- 200 g de chocolate semiamargo (70 % de cacao o similar).
- 150 g de manteca.
- 3 huevos.
- 200 g de azúcar.
- 100 g de premezcla sin gluten.
- Nueces pecan picadas (a gusto).
Cómo hacer brownies sin TACC en sartén
1. Derretir el chocolate y la manteca
Colocá el chocolate junto con la manteca en un recipiente apto para microondas o a baño María. Derretí ambos ingredientes hasta obtener una mezcla lisa y brillante. Dejá entibiar unos minutos.
2. Batir los huevos con el azúcar
En un bowl mezclá los huevos con el azúcar hasta lograr una preparación homogénea y ligeramente espumosa.
3. Integrar los ingredientes
Agregá el chocolate derretido a la mezcla de huevos y revolvé hasta integrar por completo.
4. Incorporar la premezcla
Añadí la premezcla sin gluten y mezclá suavemente hasta eliminar todos los grumos.
5. Agregar las nueces
Incorporá las nueces pecan picadas. También podés reemplazarlas por nueces comunes, almendras o chips de chocolate.
6. Cocinar en sartén
Engrasá una sartén antiadherente con un poco de manteca y colocá un disco de papel manteca en la base si querés facilitar el desmolde.
Volcá la preparación, distribuyéndola de manera uniforme para obtener un espesor de entre 2 y 3 centímetros.
Tapá la sartén y cociná a fuego mínimo durante 20 a 25 minutos. Es importante mantener el fuego bajo para que el brownie se cocine lentamente sin quemarse.
Cuando la superficie esté firme y el centro aún conserve una leve humedad, apagá el fuego y dejá reposar cinco minutos con la tapa puesta.
Consejos para que queden perfectos
- Utilizá chocolate de buena calidad para conseguir un sabor más intenso.
- No sobrecocines la preparación: el brownie debe quedar húmedo en el centro.
- Esperá unos minutos antes de cortarlo para que tome consistencia.
- Podés acompañarlo con helado, crema batida o frutos rojos frescos.