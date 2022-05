Blake Lively reveló el verdadero secreto de su vestido doble en la Met Gala del que todos hablan

Durante la Met Gala del lunes pasado, el vestido de la actriz Blake Lively fue el que mayor revuelo causó entre todos los diseños mostrados. La esposa de Ryan Reynolds enseñó un vestido de Versace que lo transformó en directo mientras desfilaba por la alfombra roja. En entrevista con Vogue, la actriz reveló el tan esperado secreto de su vestido.

La Met Gala es un evento benéfico que da inicio a la exposición de moda anual del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York y que se realiza desde 1948. El evento celebra la moda en todo su esplendor reúne a las principales figuras del espectáculo.

Blake Lively deslumbró con el despliegue de su vestido en la alfombra de la Met Gala 2022.

La Met Gala tiene una particularidad: el “dress code”. Todos los años se designa un tema que los invitados cumplen, en su mayoría, con vestidos impresionantes. En este 2022, fueron los años de la moda de New York, bajo la consigna “In America: An Anthology of Fashion”.

Blake Lively y Ryan Reynolds fueron los anfitriones de esta nueva edición del Met Gala.

Para la gran mayoría, la ‘celebrity’ mejor vestida fue Blake Lively. La protagonista de Gossip Girl, que curiosamente siempre suele ir a juego con la alfombra del evento, sorprendió con un vestido de Atelier Versace de color cobre, escote corazón y larga cola con cintura anudada que, durante la mitad de su paseo ante la prensa se convertía en otro deslumbraste vestido de color agua marina.

La inesperada transformación hacía referencia al cambio que la Estatua de la Libertad de Nueva York experimentó al oxidarse con el paso de los años.

Todos los fans de la moda se preguntaron cuál era el secreto que permitió el cambio de vestuario de Blake en plena gala, en frente de la prensa. Finalmente, la actriz lo contó para Vogue: “Pátina: una película verde o marrón sobre la superficie del bronce o metales similares, producida por oxidación durante un largo período”.