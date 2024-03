“Bear”, el perro que deambuló con su cabeza atascada en una caja durante un año, fue rescatado y adoptado

Un mastín italiano, llamado “Bear”, fue rescatado tras caminar cerca de un año por las calles de Alabama, Estados Unidos, con una caja atorada en su cabeza. El imponente canino fue asistido por servicios para animales, voluntarios y veterinarios. Según informaron, el perro goza de buena salud e incluso pudo ser adoptado.

El hecho trascendió luego de que un vecino le informara al medio estadounidense WKRG en enero de este año, que había visto a un gran mastín con una caja atascada en su cabeza. Su hijo, informó, también había notado el inusual hecho con dos meses de anterioridad y agregó que parecía “algo sacado de una película de terror”.

De acuerdo con el mencionado medio, ese mismo mes la Servicios de Animales de la Ciudad de Mobile (COMAS) -localidad de Alabama- había intentado acercarse a “Bear”, como fue nombrado el canino, para ayudarlo, pero no tuvieron éxitos. Es que las trampas a base de comida no funcionaron por el hecho de que el perruno no se encontraba con hambre, puesto que si bien la caja le causaba molestias, esta no era un impedimento para que él pudiera alimentarse correctamente.

Algunas semanas más tarde, a mediados de febrero, el Refugio de Animales del Condado de Mobile intentó auxiliar al perruno por medio del uso de tranquilizantes. El 21 de ese mes, cuando estaban cerca de tranquilizarlo, el perro se dio a la fuga y no supieron nada de él hasta 5 días después, cuando finalmente pudieron remover el molesto “casco”.

"Es un dulce caballero y goza de buena salud", describió COMAS a Bear en un posteo en FacebookFoto: WKRG

De esta forma lo informó COMAS: “¡Bear ha llegado a COMAS! Bear, el Cane Corso conocido por tener una caja pegada en la cabeza, fue capturado por nuestros Oficiales de Control de Animales durante el fin de semana. Es un dulce caballero y goza de buena salud. Actualmente está a la espera de adopción”.

En simultáneo, un rescatista de animales escocés, Martin Miller, publicó en sus redes sociales el emocionante rescate de Bear, en el cual él mismo participó como voluntario. “Hay un perro en Mobile, Alabama, que tenía una tapa atascada en su cabeza durante casi un año. Las trampas no funcionaron porque la tapa era demasiado grande”, inició el europeo.

“Hoy, el increíble equipo de Servicios de Animales de la Ciudad de Mobile y el Refugio de Animales del Condado de Mobile se unieron, ¡y logramos quitar la tapa de la cabeza del perro! ¡Estoy muy orgulloso de ser parte de un grupo tan asombroso de personas! ¡Y felicitaciones a todos los miembros de la comunidad que trabajaron tan duro para ayudar en esto!”, completó.

La historia de Bear, “Oso” en inglés, dio la vuelta al mundo rápidamente por lo particular de su caso. Por fortuna, el imponente mastín italiano que vagaba por las calles de Alabama ya fue liberado del incómodo artefacto e incluso consiguió ser adoptado por una persona con gran cariño y devoción hacia los animales, el propio Miller.

En lo que respecta a la caja que quedó atascada en su cabeza, el director de COMAS, Robert Bryant, explicó que se trataba de “la parte superior de un tacho de basura público que verías en la calle, en un parque o en un restaurante de comida rápida”.

La hipótesis de Bryant es que Bear se encontraba “rebuscando en la basura en algún lugar” cuando la caja quedó atorada en su cabeza y “no podía quitarsela cuando se detuvo”.