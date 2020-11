Baby Shark triunfa en el mundo por ser una canción para bebés y niños. Se ha convertido en el video de Youtube más visto en la historia. Hace tiempo que el primer lugar lo tenía “Despacito”, la canción de Luis Fonsi que se popularizó en el mundo y que fue replicada en todo el mundo.

Si bien tuvo traducción al inglés y participación de distintos artistas, como el caso de Justin Bieber y Daddy Yankee, “Despacito” actualmente cuenta con 7.043 millones de visualizaciones; lo que no es suficiente para estar en el podio.

Es por tan solo una pequeña diferencia, la canción grabada por la compañía surcoreana Pinkfong acumula más de 7.071 millones de reproducciones y va en aumento, por lo que todo indica que Despacito no regrese al primer lugar por el momento.

Cabe aclarar que no se trata de una canción para niños reciente, hace más de 4 años que está en la red siendo parte de la vida del entretenimiento de los menores. Todavía no ha quedado muy claro quién es el autor de la canción, tal como publica La Vanguardia, pero se ha convertido en un verdadero fenómeno mundial.

A estas alturas no hay hogar donde no se reconozca al cantante surcoreano de 10 años Hope Segoine, quien la grabó y por quien se popularizó. Para quienes aún no lo han visto, se trata de una canción para niños acompañada de una serie de pasos de baile donde se nombra a todos los miembros de la familia: primero el bebé tiburón, luego los padres y hasta los abuelos forman parte del popular y más visitado baile.

Con tan solo un minuto y medio de duración cautiva a niños y grandes por lo sencillo y alegre de su melodía.