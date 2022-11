Así fue la reacción de Mora de Gran Hermano al enterarse de los compañeros que la nominaron

Mora Jabornisky fue la última eliminada de Gran Hermano y tal cual lo hicieron los anteriores participantes que quedaron afuera, la joven misionera asistió al Debate, conducido por Santiago del Moro.

Allí, Mora fue testigo de algunos de los sucesos ocurridos en su estancia en la casa y de los que ella se enteró recién ahora, tras recibir el 60,07%.

Uno de estos hechos fue la nominación del miércoles pasado, en la que la joven recibió varios votos que ni ella se esperaba.

La reacción de Mora tras recibir los votos de sus compañeros

Mora estuvo en el debate que conduce Santiago del Moro en Telefe y vivió un incómodo momento tras enterarse de algunas nominaciones recibidas en su contra que, sin duda, no esperaba para nada.

Sentada en este programa pudo observar que Coti fue la que hizo la nominación espontánea y no Agustín, tal y como se especulaba en la casa. Recordemos que, Coti, hizo la votación que le dio tres votos a Mora y la mandó directamente a la placa.

En tanto que los demás votos fueron por parte de Alexis (El conejo) y Agustín. La ex participante comentó que sintió que Coti le había hecho la espontánea. “Cuando escuchamos el grito, algo me lo dijo”, reveló en clara referencia a los gritos que se escucharon fuera de la casa.

Cuando Santiago Del Moro le preguntó quién la defraudó tras ver estas imágenes, la misionera respondió: “Coti, El cone, me dijo que no me había votado”.

La tercera participante en ser eliminada de la casa fue Mora Jabornisky de 21 años. Esta joven es oriunda de Misiones, más precisamente de Posadas y antes de su ingreso a Gran Hermano estudiaba ingeniería civil.

Cuando era muy chica le tocó sufrir la pérdida de su madre y tiempo después, la de su padre Jorge, por un infarto. Ante esta situación, la pareja de su progenitor, Cristina, adoptó a Mora y a su hermana Clara.

Fue Cristina quien reveló hace poco que su hijastra “es extremadamente social, solidaria, es una chica con quien la gente se siente cómoda enseguida y es muy segura de si misma. También es líder, fue la directora de banda en el colegio Humanista, elegida por sus compañeros. Es líder sin dudas”.