Así es el increíble y lujoso departamento de Virginia Gallardo

Enormes ventanales y un balcón con vista al río son algunas de las características del divino departamento que Virginia Gallardo tiene en Puerto Madero. La panelista de Intrusos, de América, disfruta de un hogar que tiene un living comedor integrado con sillones y sillas en color visón, mesa de madera y almohadones en off white. Claramente, el detalle que más se destaca es el revestimiento de la pared en piedra, según Gente.

Otro toque muy cálido son las mantas tejidas que la ex de Ricardo Fort tiene para usar en el living y el caminito que siempre está sobre la mesa del comedor. Gallardo es un fans de las flores y las plantas y esos detalles los vemos en cada rincón de la casa.

En estos días, Virginia estuvo en la mira de todos por la relación que tuvo con Ricardo Fort, algo que le permitió conocer profundamente a la familia de su ex pareja. “A mí me pasó algo muy concreto que quizás, ellos (Los Fort) no lo pueden visualizar. Cuando yo empiezo a salir con Ricardo, que se hizo público que me dio una tarjeta, me regaló un auto Mercedes Benz, una vez me hizo un escándalo porque me fui a hacer una presencia y me dijo ‘vos no necesitás trabajar’, contó Virginia en Intrusos.

“Y yo sí necesitaba trabajar porque con la tarjeta no hago nada. La tarjeta estaba a nombre de Ricardo y cada vez que se utilizaba era porque él permitía ciertos gastos que podía ser un vestido o un zapato. Uno no vive de eso”, aclaró Gallardo, dejando a la luz el hecho que a Ricardo le gustaba tener cierto control sobre sus parejas y las cosas que hacía. También aclaró que la familia Fort siempre le recriminó que ella “usara” a Ricardo por su dinero.

“Cuando Ricardo me regaló el auto, yo me manejaba en colectivo. Yo no tenía plata para pagar el estacionamiento diario. Uno necesita tener dinero en el bolsillo para comprar lo que se necesita”, continuó relatando la panelista de Intrusos.

Virginia no participará de la serie sobre Ricardo Fort y, furiosa con Eduardo Fort -con quien más enfrentada está-, aseguró: “Lo lograste. Ahora todos van a ver tu serie. Yo voy a hablar, voy a hablar porque realmente si no siento que soy cómplice de algo que en su momento no se entendió”, dijo en un furioso mensaje dirigido al hermano de su ex con motivo de la biopic que se está preparando sobre la vida del mediático.

Siguiendo con los detalles de la hermosa casa de Virginia, la modelo renovó por completo su habitación y lo mostró: al principio tenía una cama con capitoné y cambió todo por hermosos almohadones y un acolchado de piel (sintética, claro) en tono nude y chocolate.

Además, en su habitación hay mantas tejidas a lana -en varios colores- que la modelo usa para abrigarse en invierno y son decorativas en verano.

Casada desde el 2019 con Martín Rojas, la panelista anunció ese mismo año que iba a ser mamá y el 20 de mayo del 2020 -en plena cuarentena cerrada- nació Martina, su primera hija.

Así, el rincón con hamaca colgante y otra de pie, es una de las zonas preferidas de la ex vedette. Allí se sienta a trabajar con su compu, leer o jugar con Martina.