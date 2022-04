Aseguran que Tini Stoessel estaría pasando el fin de semana con Rodrigo de Paul en Ibiza

Nuevos indicios marcan que Tini Stoessel está de vacaciones en Ibiza y que se habría encontrado allí con el futbolista Rodrigo de Paul. La periodista Estefanía Berardi publicó en su Instagram coincidencias del auto en que viajaba la cantante, con el vehículo propio del jugador. “Tini se fue a Ibiza” y “De Paul tiene libre este fin de semana y no estaría en Madrid”, aseguró.

En primer lugar, la periodista Estefanía Berardi publicó historias de Instagram, en donde marcó coincidencias del auto en que viajaba Tini Stoessel en España esta semana, que, casualmente, sería el mismo que posee Rodrigo de Paul.

Tini Stoessel y Rodrigo de Paul, ¿están juntos?

“Tini acaba de subir una historia en Ibiza, donde se ve la marca del auto. Las redes hablan. Googleé la marca y es esta camioneta. La misma que Rodrigo tiene en Madrid”, escribió Estefanía.

Las capturas de Berardi que prueban las coincidencias en el auto de ambos

Luego, en LAM (América Tv), Estefanía brindó más información del viaje de la cantante. “Tini se fue a Ibiza con Carola, su amiga. Llegaron hoy (por ayer)”, dijo. Además, contó que desde el entorno deportivo le confirmaron que los futbolistas del Atlético Madrid tienen libre este fin de semana y que de Paul no estaría en Madrid.

Estefanía Berardi se encargó de descubrir del movimiento del jugador en Twitter

Yanina Latorre dijo que la familia de Tini Stoessel sostiene que está soltera

Días atrás, también en LAM, Yanina Latorre contó qué le dijeron desde la familia de la cantante sobre su situación amorosa. “Para la mamá y el papá, Tini está soltera. Su vida es de soltera, vive acá, viaja un montón, trabaja todo el tiempo. Prepara shows, ensaya, graba, tiene videoclips”, explicó.

En su defensa, Berardi dijo que ella cuenta lo que le dicen desde el entorno: “No sé en qué va a desembocar, capaz prospera, capaz no. No tiene nada de malo, están solteros y tienen amigos en común. Si esto prospera, blanquean, pero para mí van a esperar”.

Las capturas que confirman que De Paul sigue a Tini y a su hermano en Instagram

Además, agregó: “Igual si no hubiera nada, no me hubieran pedido que deje de hablar del tema. Me llamó alguien del entorno de él para pedirme que afloje con eso”.

De Paul se separó de Camila Homs a finales de 2021