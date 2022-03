Aseguran que la China Suárez quería “hijos y vivir en París” cuando tuvo el affaire con Mauro Icardi

La China Suárez hoy es noticia porque está de cumpleaños y en sus redes sociales se la ve feliz compartiendo el festejo con su nuevo amor, el español Armando Mena Navareño. Pero horas previas a que soplara las velitas, en “Socios del espectáculo” se retomó el Wandagate y revelaron pormenores tremendos sobre la actriz.

Paula Varela contó detalles desconocidos de la pelea entre la modelo y su amiga Paula Chaves a raíz de la infidelidad con Mauro Icardi. Además de decir que Suárez le ocultó el affaire, confió que la China tenía en mente muchos planes cuando empezó a escribirse con el marido de Wanda Nara.

“Esto también es título, es que ‘ella iba por todo’. Recordemos que Paula vio los chats y sabe más que nosotros”, aseguró Varela en el aire y lanzó la bomba: “Ella iba por todo, te lo juro, iba por hijos y por quedarse a vivir con Icardi en París”, en clara referencia a Eugenia la “China” Suárez.

“Mirá que tiene un montón, ya”, sumó Mariana Brey mientras que Rodrigo Lussich, incrédulo, pidió que se repitiera la información. “Ella iba por hijos, ‘como hace siempre’ me dicen, y por quedarse a vivir en París”, volvió a comentar la periodista.

Y sumó: “Para mí, esa historia está abierta porque me dicen que la China no termina de soltar eso que le quedó ahí. A ella nadie le dice que no, chicos”.

Fuerte mensaje de la China Suárez tras su pelea con Paula Chaves

Eugenia la “China” Suárez lanzó un fuerte mensaje en sus redes: “Me voy a seguir alejando de todo lo que no me sume”, un día después de que se revelará que dejó de seguir en Instagram a su ex mejor amiga Paula Chaves. Todo esto confirma el final de la relación entre las modelos.

Después de años de cercanía y momentos compartidos, Paula se alejó de la “China” luego del escándalo del WandaGate, ya que la esposa de Pedro Alfonso es la mejor amiga de Zaira Nara.

La actriz lanzó un sugerente mensaje ¿para Paula Chaves?

En noviembre pasado, Paula habló sobre la infidelidad de la China y Mauro Icardi en “Cortá por Lozano” y prefirió no meterse en el barro: “Es horrible lo que pasó, pero no voy a hablar del tema. Me apena mucho todo, pero no es mi tema y no puedo opinar ni hablar, ni nada”.

Vero Lozano le preguntó si era más amiga de Zaira que de Suárez y la respuesta fue contundente: “Zaira es la madrina de mi hija y yo la amo”.