Aseguran que Alfa fue agredido de forma violenta por un grupo de manifestantes tras su salida de Gran Hermano

La salida de Alfa de Gran Hermano se vio empañada por una manifestación que desconcertó a los participantes del reality que, al estar aislados, desconocían que sucedía puertas afuera de la casa. Lo primero que se pensó fue que se trataba de peronistas que festejaban por Romina, pero se trataba de trabajadores del SATSAID que se manifestaban en busca de mejoras laborales.

Los trabajadores del Sindicato Argentino de Televisión, Servicios Audiovisuales, Interactivos y de Datos llevan un tiempo reclamando por un aumento de sueldos, por lo que decidieron llamar la atención afuera de la casa de Gran Hermano.

Apenas anunciaron el nombre del eliminado, se oyeron estallidos y luego los participantes vieron fuegos artificiales.

Acto seguido, la transmisión se demoró en regresar y Santiago del Moro anunció que Alfa no ingresaría al estudio, como todos los jugadores que fueron eliminados por el público, porque la manifestación no le permitía llegar, ya que hay una distancia entre un estudio y otro.

En las redes, delegados de SATSAID que trabajan en Telefe compartieron imágenes de lo que ocurría afuera de la casa, minutos antes de que Walter Santiago la abandone. Es que esa fue la manera que encontraron de visibilizar su pedido.

El hermano de Alfa contó que atacaron el auto en el que iban a trasladar al eliminado

Luego, en LAM, el hermano de Alfa contó que el participante fue agredido al salir. A todos los jugadores que abandonan el juego los busca un auto de Cabify y quienes se manifestaron abrían lanzado un objeto contundente contra el vehículo.

“Una cosa es que un sindicato proteste de forma pacífica, sin bombas de estruendo. Y que de golpe a la noche en lugar de esas bombas, tiren fuegos artificiales y rompan el vidrio del auto de Cabify con el que iba a salir mi hermano”, comentó Sergio Santiago y comentó que le cayeron vidrios a Alfa sobre el hombro.

“Me pareció medio confuso todo”, dijo sobre lo que ocurrió. “A la noche, justo cuando nombran a mi hermano, me llamó la atención que tiren fuegos artificiales. En ninguna manifestación, así sea sindical, se tiran fueron artificiales”, agregó.

“Me parece que la manifestación se fue un poco de las manos o se acopló gente que no tenía que estar”, cerró sobre el tema.

Además, Marcelo Corazza, el primer ganador de Gran Hermano, fue agredido en la puerta de la casa. “Fue solo un susto, estoy bien. Me cayó algo del cielo y me pegó muy fuerte. Fue como un piedrazo, pero caliente. Me pegó en la espalda y el hombro... Y aturdió bastante, fue un lindo susto”, le contó el productor televisivo a Teleshow.

“No me lastimó, pero en el momento dolía mucho, sumado a los nervios y el susto. Parecía un tiro, pero no lastimó... Solo me quedó una marca”, comentó sobre el incidente.