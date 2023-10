Asegura que odia que sus padres se hayan divorciado porque la obligan a viajar: “Condenada de por vida”

Una joven catalana llamada Paula lanzó un video criticando duramente el divorcio de sus padres. Sin embargo, lejos de recibir apoyo en las redes sociales, recibió múltiples burlas, pues lo que reprochó a sus papás es tener que viajar por su culpa.

En la grabación, Paula recorre las calles de Barcelona mientras explica lo que siente sobre la separación de sus papás. Según dijo, lo que más le molesta es que, debido al divorcio, ahora es una “nómada” que debe ir de un lado al otro con su maleta, de casa de un progenitor a la casa del otro.

“Soy una pobre nómada que, en vez de llevar espadas y bolsas llenas de pieles de ñus para sobrevivir, llevo una maleta. Aquí llevo toda mi vida”, señaló la joven.

Al mismo tiempo, añadió: “La gente pensará ‘¡Ay, qué guay, esta chica que se va de viaje!’. No cariño, me voy a casa de dos personas que no se supieron poner de acuerdo y me han condenado de por vida a estar maleta arriba, maleta abajo”.

Según el portal N+, la española también recomendó a las jóvenes parejas que “lo pensaran dos veces” antes de casarse y que no pasaba nada si decidían no tener niños: “luego no tengan hijos, porque esto es lo que vas a provocar”, remató.

El video se hizo viral en TikTok y sumó más de 3 millones de reproducciones. No pocos usuarios consideraron que el video era una broma, mientras que otros criticaron la actitud inmadura de la joven hacia el divorcio de sus papás.

Seguí leyendo