Apareció la prueba del romance entre Locho Loccisano y Majo Martino

Cuando Locho Loccisano ingresó a “El hotel de los famosos” no dudó en gritar a los cuatro vientos que le encantaba Majo Martino, que le había escrito por Instagram sin conocerse y que no había captado la atención de la mediática. Pero ahora parece que todo cambió y que estarían juntos.

En el reality de El Trece se hicieron muy amigos y hasta coquetearon, los rumores de un romance sonaron mucho y ahora se estaría confirmando la noticia.

Fue Pampito Perelló quien mostró en las redes sociales la prueba que haría oficial la relación entre Majo y Locho. El periodista subió a historias dos imágenes que demuestran que ambos estuvieron juntos en la casa del notero y que la buena onda y atracción entre ellos continúa tras las grabaciones del programa.

Las fotos que confirmarían el noviazgo de Locho y Majo Martinoi

Locho compartió una grabación de TikTok en el que muestra un adorno de su pared y Majo, usó el mismo fondo para un vivo de Instagram que hizo con Walter Queijeiro en el cual advirtió que no estaba en su casa.

Majo quedó eliminada de “El hotel de los famosos” a mediados de mayo, en una H en la que se enfrentó a Locho, su “amigo con derecho a roce”. Él ganó y para despedirse de la periodista le dio un beso que dejó a todos sorprendidos.

Fue en ese momento que todos pensaron que el coqueteo terminaría en el hotel pero no, la química entre ellos continúa en la vida real.

El beso entre Majo Martino y Locho Loccisano antes de que ella abandonara el certamen (Captura de panatalla)

“Me siento Juariu pero Majo está en la casa de Locho, ¿vieron ‘El Hotel de los Famosos’ juntos?”, dijo Pampito al resaltar el adorno con cara de león que se repetía en las publicaciones de los mediáticos.

“Cuando me fui del reality lo extrañé a Locho. Cuando entré al repechaje tenía ganas de verlo y cuando me fui lo volví a extrañar. Es una cosa de locos hablar del reality, pero no podemos hablar de otra cosa”, confesó majo en una entrevista con “Mañanisima”.