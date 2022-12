Ángel de Brito se ausentó de su programa “LAM”: el motivo y su reemplazo

Ángel de Brito es uno de los periodistas de la farándula más destacados, siempre sabe al detalle la vida de cada una de los famosos. En este caso, la noticia es él porque se ausentó inesperadamente de su programa.

En la noche del día lunes, todos los seguidores del programa se sorprendieron al ver en la conducción del programa a Yanina Latorre. Es que siempre que ocurre algo, las antiguas angelitas lo reemplazan al mando.

Yanina Latorre

“Hola hola hola buenas noches, bienvenidos a LAM, con Yanina conductora y todas mis angelitas hermosas que me van a ayudar. Tenemos a Carolina Molinari de invitadas”, comenzó el programa Yanina Latorre. Así, la conductora no hizo referencia al periodista en el inicio de la noche.

Ángel de Brito.

Más allá de esto, varios minutos después, Marcela Tauro habló sobre Ángel de Brito y Latorre tuvo que dar detalles sobre la ausencia del mismo. El famoso chimentero está de vacaciones, algo que no era un misterio para sus seguidores porque ya lo había comentado en sus redes sociales.

Los cruces de Ángel de Brito con el canal donde trabaja

El famoso periodista se desempeña actualmente en LAM, programa que conduce junto a un grupo de panelistas que lo acompañan. Algunas semanas atrás, dejó de lado todo cariño por su canal y destapó una interna.

“No sé. Cada vez que invitamos a alguien de Intrusos no los dejan venir. Ya nos pasó con todos en los últimos meses”, comentó De Brito haciendo referencia al programa conducido por Flor de la Ve.

Ángel de Brito

Por otro lado, si no puede resolver su situación con canal América tampoco podría volver a su antigua casa, ElTrece, ya que tienen un programa que los reemplazó: “Socios del espectáculo”.

“Con ellos no tengo relación ni diálogo. Cuando fuimos compañeros nos llevamos muy bien, tuvimos un trato excelente”, dijo al respecto el periodista.

La panelista junto al conductor Ángel de Brito. (Instagram).

“Son las cosas que te pasan cuando dejás de trabajar con alguien y no sos amigo. Por ahí no te peleás pero dejás de tener trato y se enfría todo. No me gusta todo ese bochinche, todo ese ruido, todo ese baile. No es algo personal contra ellos, para nada. Simplemente no me gusta. Como tampoco me gustaba cuando Rial se hizo el feminista, se puso el pañuelo verde y llevaba a hablar a todas las feministas. No se lo creí”, cerró.