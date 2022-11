Ángel de Brito no se guardó nada y criticó duro El Debate de Gran Hermano con la presencia de Juan

Ángel de Brito se lanzó sin piedad contra El Debate de Gran Hermano y analizó con detalle la actuación de los panelistas en el debate con Juan Reverdito, el último eliminado de la casa. El periodista tuiteó potente contra el ciclo conducido por Santiago del Moro, según Exitoina.

“Estoy viendo el debate con Juan. Insoportables los panelistas, no dejando terminar una respuesta, dando sus juicios en vez de preguntar, queriendo sobresalir ellos y no al real protagonista”, afirmó.

El Debate de Gran Hermano.

Asimismo, De Brito comparó el desorden del panel de Gran Hermano con el de las angelitas: “Parece #LAM cuando tengo que apagar micrófonos”. Ángel cuestionó la producción del ciclo y las intenciones de los panelistas: “¿De que sirve que le recalquen mil veces que es odiado? ¿Por qué le hablan de cosas que no vio en vez de mostrárselas? ¿El público quiere escuchar a los panelistas o a los hermanitos?”.

El tuit de Ángel de Brito sobre El Debate de Gran Hermano.

Finalmente, el conductor concluyó: “Y lo de los comunicados no me divierte nada. ¿Se ríen cuando anuncian que hay comunicados? Ni ellos se lo toman en serio. Conductores, panelistas y famosos pierdan espontaneidad. Al estar pendientes y programados para responder con sus actitudes a las redes sociales, se olvidan que son una herramienta, un complemento o un recurso. No son el Santo Grial”.

El tuit de Ángel de Brito.

El picante cruce de Juan en el debate de Gran Hermano: “La estoy pasando mal”

Juan Reverdito fue el último eliminado de la casa de Gran Hermano. Pero no fue uno más. El hombre, líder en su momento de “Los Monitos”, fue expulsado con el 88.14 de los votos. El segundo con mayor puntaje, en la historia del reality detrás de Nadia Epstein que salió con más del 91% de los votos del público.

Los integrantes del debate de Gran Hermano nunca fueron muy fans del jugador y lo estaban esperando con las antorchas prendidas desde que se supo que saldría.

Analía Franchin, Marisa Brel, Gastón Trezeguet y Sol Pérez fueron los que más se mostraron en contra del participante, mientras que Laura Ubfal ha tomado posición como la defensora de “los malos”.

Juan, el último eliminado de Gran Hermano, entró en el podio de los menos queridos

La pregunta que abrió el debate la hizo Santiago Del Moro. “¿Por qué estás acá hoy?” Quiso saber el conductor.

“Porque jugué mal” contestó el participante que iba a repetir la frase varias veces a lo largo de la noche. Hubo varias frases que se convirtieron en los escudos del ex jugador ante los ataques del panel.

“Me equivoqué”, “Es un juego” y “yo no soy así” repetía Juan como si hubiese aprendido un discurso de memoria.

Los panelistas no creían en las palabras del jugador y fue él quien quiso preguntar. Mirándola a Analía Franchin, el jugador le preguntó si ella de verdad creía que su vida personal es lo que se veía allá dentro y ella, palabras más, palabras menos, le dijo que sí.

Juan, mano a mano con los panelistas del debate: "La estoy pasando mal"

Los panelistas trataron de explicarle que es muy difícil que una persona pueda sostener un personaje durante tanto tiempo. En ese momento, Juan reconoció que la estaba pasando mal.

Los panelistas, obviamente, le preguntaron por su enfrentamiento con Alfa. El participante volvió a referirse al comentario con Coti y trató de entrar por el lado de la condena social, pero lo frenaron en seco y lo acusaron de usar eso para el juego.

Santiago Del Moro, varias veces apeló a la emoción y quiso saber por qué el jugador no jugó con su historia. El conductor habló del hijo de Juan y fue ahí que el participante no pudo más y rompió en llanto.

Del Moro remarcó que según le contaron desde producción que nunca, en toda la historia del certamen, vieron a alguien con tantas ganas de entrar a la casa y que esas mismas personas fueron las que desconocieron a Juan por cómo había entrado “a jugar”.

“Se ve que la casa sacó en vos algo horrible” dijo el conductor, a lo que el participante respondió: “en pocas horas tiré todo a la basura”.

Si algo hay que reconocer es que Juan no se calló nada y respondió todo lo que le preguntaron. A veces con la peor de las ondas, otras un poco mejor y siempre con el cassette, pero respondió.

Los panelistas le preguntaron si querría volver a la casa, en caso de un repechaje, y Juan contestó que volvería para limpiar su imagen.