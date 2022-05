Ángel De Brito le ganó un juicio a Susana Roccasalvo por un insólito motivo

“Señora, perdió”. Todo empezó con un chiste que hizo Ángel de Brito en su programa durante el 2020. El conductor y las angelitas estaban haciendo un ping pong sobre personas “preferidas” en el programa. En ese momento, De Brito comentó que si le daban a elegir entre Roccasalvo y Canosa, él elegía a Canosa. Eso fue todo. Ahí arrancó el juicio.

Furiosa por haber sido nombrada, Susana Roccasalvo le inició juicio a De Brito. Juicio que la conductora perdió. El conductor de Lam mostró el documentó en su programa y explicó que se trata de la última instancia.

Roccasalvo varias veces negó haber perdido el juicio, pero De Brito cantó jaque mate con las resoluciones que informaban el fallo de la justicia. Filoso, como es costumbre, el conductor disparó contra el abogado de la conductora que “se ríe y pierde juicios”.

Claramente no iban a dejar en paz a Roccasalvo y entre las angelitas empezaron a recordar anécdotas de cuando trabajaron con ella. Nazarena Vélez y Yanina Latorre contaron que la conductora de Rumores no dejaba que las enfocaran mucho en cámara. “Monitoreaba el tiempo que mostraban su cara al aire” contó Yanina, que además agregó que Roccasalvo no dejaba que le enfocaran las piernas. “Si sos linda le molesta” disparó Yanina Latorre en medio de las anécdotas.

En ese tren de anécdotas, De Brito recordó el momento en el que Roccasalvo dio por muerta a la hija de Ricky Sarkany. En esa oportunidad, la conductora cerró su programa hablando del fallecimiento de la hija del diseñador cuando la joven continuaba peleando por su vida. Roccasalvo pidió disculpas, pero según Latorre, todo fue por la “mancha” en su carrera y no por haberse arrepentido de lo que dijo.

La pelota quedó en cancha de las angelitas que como el ping pong que inició el juicio entre De Brito y Roccasalvo, ahora cada pelotazo iba directo a su ex compañera de trabajo. ¿Se viene un nuevo juicio en puerta?