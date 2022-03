Ángel de Brito enfrentó a Viviana Canosa: “No tengo problemas con mi sexualidad”

Días atrás, Viviana Canosa se mostró molesta con Ángel de Brito por los comentarios que hicieron de ella en LAM (América). La conductora aprovechó y en un momento de Viviana con Vos (A24) apuntó contra el periodista y deslizó un comentario sobre su sexualidad que luego él se encargó de responder.

La periodista criticó también a Mariano Chihade, director de la productora Mandarina, dueños de LAM. “Vieron que a mí en la tele me atienden todos. Vos hacés zapping y yo estoy en todos los canales. Les encanta hablar de mí. Todos los días De Brito y Mariano Chihade, el esposo de Mariana Fabbiani…”.

“Mariano: mañana me voy a ocupar de vos. Sé que estás en este grupo periodístico, pero ¿sabés qué?, hablás todos los días de mí en tu programa. Entonces si lo tenés a De Brito como el que te soba no sé qué cosa, yo mañana me ocupo de todo ese programa”, disparó la conductora al aire.

En otro fragmento de su descargo, Viviana disparó contra De Brito: “Te conozco de chiquito, y no hablo solo de la sexualidad porque en ese tema no me voy a meter. Hagan de su c.. un p… o como se diga. Con el tema sexual no me voy a meter porque es caer muy bajo. No voy a pegar debajo del cinturón”.

“Pero ustedes me pegan todo el tiempo debajo del cinturón, todo el tiempo. Y yo los conozco mucho a todos y nunca los cagué. Les presté plata, confiaron en mí, tienen tan poca memoria. Laburé con todos”, agregó.

Ángel de Brito y su respuesta a Viviana Canosa

Hacia el final de su programa del jueves, Ángel de Brito le habló directamente a Canosa. “Ayer Viviana Canosa se refirió a mi y voy a ser breve, no voy a entrar en una guerra con Viviana porque no la tengo y como habrán visto todos los días, yo defendí su libertad de expresión, más allá de pensar distinto”, comenzó el conductor.

“Le aclaro a ella y a todos que no tengo problemas con mi sexualidad, que no estoy adentro de ningún ropero, que esos argumentos atrasan también y siguen ocurriendo permanentemente”, agregó contundente.

“Dijo que vamos a ir a la Justicia, bueno ahí nos veremos Viviana. Y sino estamos acá, a unos metros. Nos podemos ver cuando quieras”, cerró. Y luego subió el video a sus redes y escribió: “Para que quede claro. Sin acting, sin show. Mi respuesta a Canosaa” y sumó un arcoíris de colores, dejando todo aclarado.