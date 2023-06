Amistad inesperada: tuvo un accidente y el hombre que lo chocó lo acompañó con unos mates para esperar la grúa

Una de las situaciones más angustiantes a la hora de conducir es chocar contra otro vehículo. Lo más común es que los ánimos de los conductores que protagonizaron el accidente no sea el mejor e, incluso, puede haber hasta peleas verbales o físicas. Sin embargo, hay excepciones y un caso como estos puede desencadenar en una amistad completamente inesperada.

Tal es el caso de un joven llamado Axel que contó a través de su Twitter una insólita situación que vivió luego de un accidente. “Hoy me chocaron, llamé a la grúa y tenía para 2 horas de espera. El chocador hizo la denuncia correspondiente, me prestó el cargador de celular, y me dijo ya vengo”, escribió.

Axel pensó que el hombre se alejaría del lugar y no volvería, sin embargo, tuvo un gran gesto que lo descolocó: “Fue a su casa a buscar el mate y me acompañó hasta que llegó la grúa. TIPAZO”.

El joven acompañó la publicación con una foto en la que se los puede ver a ambos compartiendo el mate y sonriendo. El posteo tuvo mucha repercusión en las redes y los usuarios celebraron la manera en que resolvieron el conflicto.

La historia se viralizó en Twitter.

¿Cómo actuar en casos de accidente de tránsito?

Por suerte esta situación no pasó a mayores pero en caso de que ocurra un siniestro vial grave es conveniente saber cómo actuar. Es por es que ña asociación “Luchemos por la vida” señala que en el caso de sufrir un accidente es importante mantener la calma y realizar estas acciones imprescindibles:

- Detenerse en un lugar seguro, es decir que, si es posible movilizar el vehículo, sacarlo de la zona de circulación. De lo contrario, balizar inmediatamente el lugar (con las balizas del auto y balizas triangulares o linternas), para evitar nuevos siniestros y proteger a las víctimas.

- Si hay personas heridas, lo más rápido posible pedir auxilio al número de emergencias, a la emergencia médica o a la policía. En lo posible, procurar corroborar el lugar del hecho, la cantidad de víctimas, si están conscientes o inconscientes, para brindar esa información al pedir ayuda.

- No movilizar a los heridos, salvo que se tenga preparación en primeros auxilios y/o exista peligro de incendio o explosión del vehículo o riesgo de que la persona sea atropellada en la calzada. Hay que tener en cuenta que es posible que la persona herida esté lesionada en su columna vertebral o con traumatismo cráneo-encefálico, situaciones en que un movimiento equivocado puede agravar sus lesiones. La movilización debe ser realizada por personal capacitado y especializado.

- Permanecer junto a la persona herida. Si está consciente, intentar tranquilizarla. Explicarle que tuvo un accidente pero que la ayuda ya está en camino y lo más importante, asegurarse de que no se mueva.

- Nunca darle a ingerir agua, ni hacerle inhalar alcohol a una víctima.

Para más información también se puede ingresar al siguiente link: https://www.argentina.gob.ar/justicia/derechofacil/aplicalaley/choque-con-el-auto

