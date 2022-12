Alfa se hartó de que las parejas se dejen llevar por la pasión al lado de él y los echó de la pieza

En esta edición de Gran Hermano, la pasión es una participante más. Las hormonas juveniles y el encierro han tenido un efecto afrodisíaco en los participantes y, lejos de contenerse por pudor, se dejan llevar por la lujuria en cualquier lado de la casa.

Sin importarle si hay alguien al lado o no, los participantes no tienen drama en tener relaciones en las habitaciones con el resto de los participantes cerca. Pero el que sí tiene drama es Alfa que no aguantó más y los confrontó.

ALFA CONTRA LAS PAREJAS Y LA PASIÓN DESMEDIDA

Una noche más en Gran Hermano y la tranquilidad de la habitación de los varones se vio interrumpida por las parejas teniendo sexo ahí, a una cama de distancia del resto de los chicos.

Cansados de la situación, Maxi y Marcos fueron a pedir asilo a la habitación de las chicas. Agustín se quedó y Alfa también. Mientras “Frodo” no decía nada, Alfa prendió el velador de su mesita de luz.

Thiago se enojó y empezó el cruce de puntos de vista. El pedido de Alfa era uno, quería dormir tranquilo. Los chicos, tener relaciones. Mientras Alexis no decía nada, Thiago se plantó para defender su derecho a quererse ahí, pero Alfa aseguró que él tiene el mismo derecho a dormir tranquilo, en esa habitación.

Enceguecido por la pasión, Thiago trató a Alfa de envidioso y el hombre no se iba a quedar callado. “¿Envidia de estar gar... en todos lados? No papi” respondió el mayor de la casa y la siguió: “Yo no soy un perrito”.

A esta altura, las parejas ya no tenían más ánimo de nada y se fueron de la habitación. Antes de irse, el cruce Thiago-Alfa no paraba y el primero le reclamaba al segundo que no hablara así porque había una dama. “Sí, una dama” respondió el hombre de una manera irónica.

EL PANEL APOYA A ALFA EN SU LUCHA CONTRA LA PASIÓN DESMEDIDA

Los panelistas del debate se pusieron del lado de Alfa en esta discusión. Algunos creen que se trata de una cuestión de decoro y de respeto por los demás.

Hasta Laura Ubfal, que no soporta a Alfa, se puso del lado del participante que peleaba por su derecho a dormir tranquilo y condenaba la actitud de los demás de tener relaciones sin respetar a los demás.

Alfa se hartó de las parejas que tienen relaciones a su lado

ALFA VERSUS LAS PAREJAS: ROUND 2

Ya en la cocina, Coti parecía tener una mirada más amplia de la situación. La correntina reconoció que en la habitación de las mujeres, Cata y Romina no las dejan tener relaciones.

En cambio, Daniela, en una actitud más confrontativa, cree que es su derecho y como se trata de un reality, los demás se la tienen que aguantar. “Hay que convivir” sentenció la chica la de las pestañas eternas.

Alfa se hartó de las parejas que tienen relaciones a su lado

Mientras las parejas discutían y se mofaban de Alfa, el hombre los acechaba desde el pasillo. Volvió a confrontarlos, pero parece que estamos ante una nueva batalla en la casa de Gran Hermano.