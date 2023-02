Alex Caniggia reveló la impensada reacción de Claudio Paul al enterarse que será abuelo

Tras el anunció de embarazo de Melody Luz y la confirmación de que será un niño, Alex Caniggia se animó a dar detalles sobre las reacciones que tuvieron Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia, al enterarse de la noticia de que serán abuelos por primera vez.

Lo primero en anunciar Alex en su paso por el programa Socios del espectáculo (El Trece) fue el nombre de su primogénito: “Vincenzo se va a llamar”. Además, dejó claro que le era indiferente el sexo del bebé: “Total, después de tener uno voy a seguir sementando”, expresó.

Alex Caniggia confesó la reacción de sus padres al enterarse que serán abuelos.

Luego de resaltar que es un “semental” y que planea tener muchos hijos, Alex Caniggia reveló la posible fecha de parto que tiene su novia. “Creo que vamos a tener para fines de julio”, le comentó al conductor Rodrigo Lussich. A su vez, exclamó el deseo de que el niño nazca en Argentina.

Lussich, a su vez, indagó sobre la reacción de su madre al enterarse que será abuela primeriza. “A mi madre le encantó, está chocha mal”, expresó Alex Caniggia y dijo que tal vez ella viaje para acompañarlo en este momento. “No pasa nada porque si no viene voy yo, olvidate”, comentó el futuro padre.

Mariana Brey puso en debate la reacción de Claudio Paul, padre de Alex, al enterarse la noticia: “Mi papá no me habló, ya saben todos que no me habló. No hay relación ni va a haber”, respondió tajante el primogénito del “Pájaro”.