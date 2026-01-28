Alcohol en el piso del baño: el método de limpieza más efectivo para deshacerte de las bacterias

Limpiar el piso del baño suele quedar relegado dentro de las tareas del hogar, aunque se trata de uno de los espacios donde más humedad y microorganismos se acumulan. En ambientes cerrados, con poco ingreso de aire y uso frecuente, el piso concentra bacterias, hongos y malos olores que no siempre se eliminan con una limpieza superficial.
El alcohol etílico o isopropílico se destaca por su acción antiséptica y desinfectante. Su eficacia se explica por la capacidad de actuar rápidamente sobre bacterias, virus y hongos, dañando sus membranas y evitando su reproducción. Esta característica resulta especialmente valiosa en el baño, donde la humedad persistente favorece la aparición de moho y microorganismos invisibles al ojo humano.
Materiales necesarios
- Alcohol etílico común o alcohol al 70%.
- Agua.
- Balde.
- Trapo de piso limpio.
- Guantes de limpieza (opcional).
Paso a paso
- Preparar una mezcla con partes iguales de agua y alcohol en un balde.
- Mojar el trapo de piso y escurrirlo bien para evitar exceso de líquido.
- Pasar el trapo por todo el piso del baño.
- Insistir en esquinas, bordes, zona del inodoro y área de la ducha.
- Dejar secar sin enjuagar, permitiendo que el alcohol se evapore.
- Repetir el procedimiento una o dos veces por semana según el uso del baño.
Ventajas del proceso
- Elimina bacterias, hongos y virus de forma rápida.
- Reduce y neutraliza olores asociados a la humedad.
- Seca en pocos minutos y no deja residuos.
- Disminuye la formación de moho.
- Es económico y fácil de aplicar.
- Ayuda a evitar la presencia de cucarachas y roedores al mantener el ambiente limpio y seco.