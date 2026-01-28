Alcohol en el piso del baño: el método de limpieza más efectivo para deshacerte de las bacterias

Limpiar el piso del baño suele quedar relegado dentro de las tareas del hogar , aunque se trata de uno de los espacios donde más humedad y microorganismos se acumulan. En ambientes cerrados, con poco ingreso de aire y uso frecuente, el piso concentra bacterias, hongos y malos olores que no siempre se eliminan con una limpieza superficial .

El alcohol etílico o isopropílico se destaca por su acción antiséptica y desinfectante. Su eficacia se explica por la capacidad de actuar rápidamente sobre bacterias, virus y hongos , dañando sus membranas y evitando su reproducción. Esta característica resulta especialmente valiosa en el baño, donde la humedad persistente favorece la aparición de moho y microorganismos invisibles al ojo humano.

Limpieza y desinfección del baño

- Alcohol etílico común o alcohol al 70%.

- Trapo de piso limpio.

- Guantes de limpieza (opcional).

Paso a paso

- Preparar una mezcla con partes iguales de agua y alcohol en un balde.

- Mojar el trapo de piso y escurrirlo bien para evitar exceso de líquido.

- Pasar el trapo por todo el piso del baño.

- Insistir en esquinas, bordes, zona del inodoro y área de la ducha.

- Dejar secar sin enjuagar, permitiendo que el alcohol se evapore.

- Repetir el procedimiento una o dos veces por semana según el uso del baño.

La limpieza previa evita que olores indeseados compitan con el perfume elegido dentro del baño.

Ventajas del proceso

- Elimina bacterias, hongos y virus de forma rápida.

- Reduce y neutraliza olores asociados a la humedad.

- Seca en pocos minutos y no deja residuos.

- Disminuye la formación de moho.

- Es económico y fácil de aplicar.

- Ayuda a evitar la presencia de cucarachas y roedores al mantener el ambiente limpio y seco.