Ailén Bechara subió un posteo sin filtro y reflexionó: “Todas las mujeres tenemos celulitis”

Claramente Ailén Bechara se cansó de los estereotipos de cuerpos perfectos y decidió dejar un fuerte mensaje en su cuenta de Instagram donde posee más de 2 millones de seguidores.

“Hablemos de la realidad de los cuerpos”, comenzó diciendo la modelo, acompañando su texto con un video donde se la ve posando al natural con una bikini blanca.

“Hablemos de la realidad de la luz. ¿Cuántas personas se sienten identificadas? La luz a las 3 de la tarde y la luz cuando baja el sol. ¿Se ve diferente no? Ustedes saben las veces que esquive el sol para que nadie me vea la celulitis? ¿Que me tapé para que no se vea? Las veces que no disfrute por las auto exigencias?”, confesó Ailén.

“Todas las mujeres tenemos celulitis, o al menos la mayoría. Es lo normal de los cuerpos. relajemos. Aceptémonos y querámonos y sobre todo cuidémonos entre nosotras! Y también dejemos de opinar sobre el cuerpo ajeno!”, agregó.

“Quería mostrarles esto porque, obvio que nos sacamos miles de fotos hasta encontrar la que nos gusta! Y a veces leo comentarios preguntándome ¿Cómo lo logré? ¿Cómo como? o ¿Cómo entreno?. Y entre mí pienso, “esta no es la realidad”. Ósea sí, pero buscando siempre el mejor ángulo y la mejor luz. Aquí entonces va este vídeo. #Celulitis”, finalizó.