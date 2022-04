Afirman que Tini Stoessel manejó la camioneta de Camila Homs, la ex de Rodrigo De Paul

¡Eso no se hace! En medio de las imágenes que confirmaron el romance de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul, un insólito detalle se dio a conocer. Kari GR, el paparazzi que reveló las primeras fotografías de la pareja, afirmó que la cantante argentina tuvo una cuestionable actitud: manejó el auto de la ex del futbolista, Camila Homs.

El fotógrafo contó este detalle en su paso por Socios del Espectáculo. Según él, que fue quien descubrió el romance del futbolista y la cantante durante sus vacaciones por Ibiza, Tini estuvo al mando de la camioneta de Homs durante su estadía en la ciudad.

Durante el ciclo conducido por Adrián Pallares y Rodrigo Lussich, el fotógrafo contó que descubrió el romance cuando “me llega la información de que la vieron a Tini en Ibiza”.

“A mí justo me habían llamado para ir a Marruecos a hacer al Cholo Simeone y su esposa en Marrakesh. Y ahí me di cuenta que el Atlético de Madrid le había dado el fin de semana libre al plantel”.

“Hablé con el Atlético y me confirmaron que Rodrigo De Paul no estaba en Madrid. Les pregunté por Ibiza y me dijeron que posiblemente estaba ahí”, agregó Kari GR.

El fotógrafo explicó que “a las pocas horas Tini publicó en Instagram una foto en una Range Rover blanca, que es la misma que tiene De Paul en Madrid, que es de la exmujer de él”.

Entre tantos datos, el fotógrafo comenzó a atar cabos sueltos y descubrió que la cantante, ex novia de Sebastián Yatra, había viajado director a Ibiza a verlo al futbolista. “Luego me enteré que ella vino a Ibiza con unos amigos, a los que utilizaron como pantalla para poder verse solos”, cerró el entrevistado.

Sebastián Yatra habla sobre el romance de Tini y De Paul

La semana estuvo marcada por las sorprendentes imágenes infraganti de Tini Stoessel y el futbolista de la Selección. Durante todos estos días, la relación de los argentinos ha sido foco atención, aunque sus pasados también vuelven a aflorar.

En el caso de Tini, muchos se preguntaban qué opinaría Yatra sobre la relación de su ex novia, con quien terminó su relación en medio de la pandemia y a menos de un año de haber comenzado. La distancia, probablemente, fue uno de los factores determinantes.

Ahora, con un nuevo amor en su vida, Tini disfruta de la compañía de De Paul y Yatra habló de su presente amoroso.

El cantante colombiano brindó una entrevista a People en la que habló de su situación amorosa actual. “Mi corazón está en paz, está tranquilo y dejando que la vida me lleve por donde tiene que transitar”, reveló.