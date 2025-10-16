16 de octubre de 2025 - 12:44

Adiós a los sillones voluminosos: el nuevo invento que es tendencia para ganar espacio en el living

El resultado es un living moderno, liviano y versátil, donde el confort se combina con el diseño inteligente del hogar.

Por Andrés Aguilera

Durante años, el living fue sinónimo de grandes sillones, tapizados mullidos y estructuras pesadas que ocupaban buena parte del ambiente del hogar. Pero las nuevas tendencias en decoración apuestan por una idea muy diferente: espacios amplios, funcionales y fáciles de adaptar.

En ese contexto, un invento está revolucionando la manera de pensar el mobiliario del hogar: los sofás modulares plegables, una solución moderna para quienes quieren comodidad sin sacrificar metros cuadrados.

El auge de los sofás modulares plegables

El concepto es simple pero ingenioso: se trata de módulos livianos y multifuncionales que pueden combinarse, plegarse o guardarse fácilmente según la necesidad del momento.

De día, pueden formar un sillón amplio para recibir visitas; de noche, convertirse en una cama o separarse en varios asientos individuales.

image

Lo interesante es que estos nuevos diseños están elaborados con estructuras livianas de madera o aluminio, recubiertas con espumas de alta densidad y fundas desmontables y lavables, lo que los hace tanto prácticos como duraderos.

Además, los modelos más recientes incorporan sistemas de imanes o encastres ocultos, permitiendo cambiar la forma del sillón sin esfuerzo y sin herramientas.

Ideal para departamentos pequeños o ambientes integrados

En viviendas modernas —donde cada metro cuenta— este tipo de sillones es una verdadera solución. Permiten liberar espacio visual, algo clave para que los ambientes se perciban más amplios y ordenados.

También son ideales para monoambientes, livings integrados o espacios multifuncionales, ya que pueden moverse fácilmente y adaptarse al uso diario.

image

Un truco de los decoradores: combinar el sillón modular con mesas auxiliares plegables y alfombras neutras, para lograr una sensación de continuidad visual y evitar la saturación del ambiente.

Estilo y funcionalidad en un solo mueble del living

Más allá de lo práctico, los sofás modulares se convirtieron en un objeto de diseño.

Las versiones más populares adoptan tonos tierra, grises suaves y beige, acompañados por texturas naturales como el lino, la pana o el bouclé. De esta manera, logran aportar calidez sin recargar el espacio.

La tendencia de los sofás modulares plegables llegó para quedarse, marcando el fin de los muebles voluminosos y dando paso a un nuevo concepto de confort: el que se adapta a vos y a tu espacio.

