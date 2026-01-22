¿Adiós al Chromecast?: qué otras alternativas hay en Argentina

Durante años, el Chromecast fue la forma más simple de enviar contenido del celular al televisor. Sin embargo, hoy su presencia es menor y muchos usuarios buscan alternativas más completas , con control remoto y apps propias. En Argentina ya existen varias opciones reales y accesibles.

Muchos televisores actuales ya vienen con Google TV o Android TV incorporado.

Marcas como TCL, Philips, Sony, Hisense y Xiaomi ofrecen modelos con este sistema en el país. En estos casos, no hace falta comprar ningún equipo extra: las apps vienen preinstaladas.

Permiten usar Netflix, YouTube, Prime Video, Disney+ y Flow directamente desde el control remoto.

Además, reciben actualizaciones y soporte oficial durante varios años. Es la opción más simple si estás pensando en cambiar el televisor.

Android TV Box más vendidos en Argentina

Los TV Box con Android TV son hoy el reemplazo más directo del Chromecast.

Entre los más buscados aparecen el Xiaomi Mi TV Box S, Noblex Smart Box y Motorola TV Box.

Funcionan de forma independiente, con control remoto y acceso a Google Play. No dependen del celular y permiten instalar apps, juegos y reproductores multimedia.

Son ideales para TVs más viejos o para quienes quieren más control sobre el sistema. Su precio suele ser accesible en comparación con un Smart TV nuevo.

Roku y Fire TV: opciones importadas

Otra alternativa es Roku, con modelos como Roku Express o Streaming Stick.

También están los Fire TV Stick, muy usados por quienes consumen Prime Video. Ambos se consiguen en Argentina mediante importadores y tiendas online.

Son fáciles de usar, estables y pensados exclusivamente para streaming. Eso sí, dependen más del ecosistema de cada marca.

No ofrecen tanta libertad como Android TV, pero cumplen bien su función.