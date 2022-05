Acusaron al marido de Juana Repetto de serle infiel y ella se enteró de la peor manera

El marido de Juana Repetto, Sebastián Graviotto, cumplió años y la actriz le dedicó un romántico posteo para saludardo en su día. Pero en los comentarios, una usuaria aseguró que el ex Gran Hermano le es infiel porque coquetea con ella a través de las redes.

Juanita abrió su corazón al dedicarle un tierno mensaje a su pareja. “Feliz en tu vida amore mio”, escribió Juana al pie de la foto que subió del día de su casamiento, en la que Sebastián juega compinche con Toribio, el hijo mayor de la artista.

Pero un comentario llamó la atención de varios usuarios. Una mujer escribió al pie de la foto y trató de advertirle a Juana que su marido le es infiel. Al parecer, él le manda mensajes por privado y le pide y envía fotos. Para ello, la mujer creó un perfil con nombre falso, a fines de ocultar su identidad.

Captura de pantalla de los comentarios de la misteriosa mujer que aseguró que el marido de Juana le enviaba fotos íntimas.

La usuaria, escondida bajo el perfil @kamilakpadeloeste, dejó varios comentarios que rápidamente los fans de Juana no tardaron en poner en duda. Sobre todo, criticaron la forma que tuvo la supuesta mujer de exponer a Graviotto, exponiendo aún más a la artista.

“Alto gato, me chamuya por DM”, escribió la joven de perfil privado. “Me pone en modo efímero, el cat sabe”, sumó y le pidió: “Que se saque la careta que él pide foto y manda también”.

Además, la mujer aseguró en otro de los comentarios que dejó al pie de la foto: “No quiero fama solo sacarle la careta a este gato”.

Juana Repetto y Sebastián Graviotto el día de su casamiento.

Ante la insistencia de las fieles seguidoras de Juana, la mujer aseguró tener pruebas que aparentemente publicó en sus historias. Pero al tener un perfil privado, unos pocos las habrían visto, pero no trascendieron.

Juana Repetto mostró el sorprendente cambio de su cuerpo

Juana Repetto fue mamá por segunda vez en junio de 2021 y en las últimas horas sorprendió al mostrar cómo cambió su cuerpo después del embarazo. La hija de Nicolás Repetto y Reina Reech reinició el plan de alimentación que hizo antes de tener a Belisario, y pudo regresar al peso con el que se siente cómoda.

“Lo prometido es deuda, tarde pero seguro, aquí mi antes y después de mi segunda vuelta con @goodaabi post Belisario”, comentó la artista y reveló que durante el embarazo estuvo en grupos que la ayudaron a tener un asenso mucho más saludable que el anterior, cuando tuvo a Toribio.

Juana Repetto mostró cómo cambió su cuerpo después de su segundo embarazo.

Y a eso sumó una psicóloga perinatal que la contuvo y una nutricionista especialista en embarazos. Ya una vez que nació su hijo, ingresó a un grupo de lactancia para volver a su peso, pero con una alimentación adecuada, ya que está amamantando.

Juana Repetto mostró cómo cambió su cuerpo después de su segundo embarazo.

“Durante ese proceso fui bajando de peso muy tranqui, sin presión, contenida por el grupo pero sobre todo poniendo el foco en la calidad y cantidad de lo que consumimos. Pudiendo sacarme el chip del peso y de la balanza, que no me hacía del todo bien, me frustraba y demás”, explicó en detalle.