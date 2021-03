Juana Repetto grabó un video con su hijo “al volante”, sin cinturón y recibió una lluvia de críticas

En las últimas horas, Juana Repetto se convirtió en el blanco de varias críticas luego de grabar un video en el que se observa a su hijo Toribio “al volante” y sin cinturón de seguridad.

En sus historias de Instagram , la mamá de Toro relató: “Entrando al campo, por la entrada. Toro manejando. Nos compramos una camioneta, porque necesitamos tres filas de asientos por los huevitos de los chicos, que nos volvimos locos hasta conseguir”.

La actriz grabó a su hijo "al volante"

Tras algunas quejas de sus seguidores, la actriz salió a responder: “¡Gente! Justamente cambié el auto para que entren los tres niños en sus butacas correspondientes, porque soy FREAK de la seguridad en los autos”. Estábamos en una propiedad privada ADENTRO DE UN CAMPO donde no circulan ni autos ni animales ¡ni NADIE! Yendo a 20 durante 50 metros”.

El descargo de Juana Repetto

Y concluyó: “Por Dios, déjense de joder y preocúpense por la cantidad de gente que va con niños desatados atrás del auto en Capital y por las autopistas todos los días”.

Esta es la segunda vez en la semana que la actriz se indigna y acude a las redes para hacer catarsis. La anterior, sucedió cuando la prepaga, a la que le paga “fortunas”, no le quiso cubrir los gastos de un examen de sangre. “¿Podés creer que con lo que uno paga para usarlo (gracias a Dios) una vez por año, no me cubre el análisis de vitamina D porque me hice uno hace menos de un año?”, escribió en sus redes.

“Y me dio la vitamina D por el piso, estoy embarazada, me dieron un suplemento y claramente hay que ver si mejoro. ¿Te parece que tenga que abonar por un análisis de sangre por lo que cobran por mes? A mí NO”, cuestionó buscando la complicidad de sus seguidores a los que les pidió ayuda. “Si tienen data de cómo pedir que me lo autoricen, me vendría genial. Se los agradezco mucho. Necesito que la obra social me autorice analizarme el análisis de vitamina D”, añadió.

Sin soluciones mágicas, la hija de Reina Reech no tuvo más opción que abonar el monto de manera particular. “La vitamina D la pagué obvio, la verdad que no es muchísimo dinero, 679 mangos, pero hago este descargo porque me da bronca lo de ellos, solo es para decir: “viejo, garpas un huevo hace 20 años” la usé poco y nada. A mí me sale 670 pesos pero a ellos les debe salir menos ¿entendés? Uno por año, ¿con qué motivo? No entiendo”, cerró.