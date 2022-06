Acusaron a Tamara Báez de robar y salió picante a responder: “Andá a laburar si querés plata”

La novia de L-Gante fue puesta una vez más en el ojo de la tormenta. Es que una vecina acusó a Tamara Baéz de robarle unos anteojos, pero ella no tardó en salir a negarlo y aclaró la situación en la que traton de ensuciar su nombre.

El hecho habría tenido lugar en diciembre, cuando el cantante de Cumbia 420 y su novia se pelearon con una vecina, en un incidente vial. El episodio quedó registrado en videos, aunque no de una manera muy clara.

En Crónica TV hablaron del tema y el abogado de la mujer que señalaba: “La novia de Elian le robó los anteojos”.

Ante estas declaraciones, la joven hizo captura de pantalla y se defendió a través de sus redes sociales. “Mentirosaaaaa!!! No amor, yo no robo, él me compra todo lo que quiero”, aclaró Tamara.

Y luego continuó: “Y encima ¿hacer esto después de que casi nos chocás dos veces? ¿qué le pasa a la gente? Andá a laburar si querés plata, querida. Y aprendé a manejar también. Qué ganas de jodernos siempre”.

Instagram de Tamara Báez

Tamara Báez sufrió un doloroso accidente

Hace un par de semanas, L-Gante y su novia, Tamara Báez, su hija Jamaica y algunos amigos prepararon valijas y se fueron de vacaciones a España donde lograron relajarse y pasear luego mucho tiempo de trabajo y esfuerzo en la carrera del cantante.

Entre paseos a las playas de Barcelona, viajes a las tiendas y shoppings más grandes de la ciudad y experiencias gastronómicas, el joven de General Rodríguez y su familia tuvo días llenos de planes y diversión.

Aunque quien no la pasó muy bien al regresar al país fue Tamara Báez, quien sufrió un doloroso accidente.

Tamara Báez y sus uñas esculpidas, en España. Historia de Instagram

La joven de 22 años mostró en sus historias de Instagram que se rompió una de las largas uñas esculpidas que tenía hechas para el viaje, a tal punto que le sangró el dedo y debió ser atendida por profesionales.