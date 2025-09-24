24 de septiembre de 2025 - 19:17

6 lugares y objetos que no deben limpiarse con frecuencia dentro de casa

Existen rincones y objetos en casa que no conviene limpiar todos los días. Hacerlo en exceso puede ser contraproducente.

Algunos objetos no deben recibir limpiezas intensas cada día, sino cuidados espaciados y específicos.

Foto:

Por Lucas Vasquez

Limpiar de manera constante cada rincón del hogar es sinónimo de salud y cuidado, pero es una rutina agotadora. Sin embargo, hay espacios y objetos que no necesitan tanta atención diaria. En algunos casos, la limpieza frecuente puede dañar los materiales y en otros eliminar barreras protectoras que cumplen un rol importante.

En algunos casos es preferible espaciar las rutinas de limpieza en diferentes elementos para que no pierdan su estado original. Sucede con objetos que acumulan polvo en zonas específicas que no deben desarmarse o frotarse con productos fuertes a diario. Saber dónde moderar la limpieza es clave para preservar los objetos.

limpieza del hogar
Algunos objetos no deben recibir limpiezas intensas cada día, sino cuidados espaciados y específicos.

Qué lugares de la casa necesitan menos limpieza de la que se cree

Los rincones del hogar suelen recibir distintas rutinas de higiene pero no todos demandan la misma frecuencia.

  • El sitio Consumer Reports explica que las paredes interiores, por ejemplo, solo necesitan una limpieza simple cada cierto tiempo salvo que presenten manchas visibles. Al frotarlas constantemente puede dañar la pintura o dejar marcas permanentes.
  • Otro ejemplo son las ventanas exteriores de difícil acceso, que si se limpian de manera excesiva corren riesgo de rayarse con la fricción.
  • Las alfombras de lana requieren un aspirado suave semanal pero no deben lavarse con agua seguido ya que la humedad deteriora las fibras.
  • Incluso los almohadones decorativos no necesitan pasar por el lavarropas con frecuencia y solo basta con ventilarlos o sacudirlos.

Estos casos demuestran que más limpieza no siempre significa mejor cuidado y que una rutina moderada puede garantizar una mayor durabilidad.

limpieza del hogar
Algunos objetos no deben recibir limpiezas intensas cada día, sino cuidados espaciados y específicos.

Algunos objetos conviene limpiarlos de forma espaciada para evitar daños

  • Los muebles de madera maciza están protegidos por aceites naturales que se pierden si se frotan constantemente con productos abrasivos. Por eso, debemos pasarle un paño seco o apenas húmedo, con un posterior paso de cera protectora de manera ocasional.
  • Lo mismo sucede con electrodomésticos como el horno o la heladera que si bien requieren limpieza periódica no deben desarmarse o frotarse cada semana. En el caso del horno solo debemos realizar una limpieza profunda después de varios usos intensivos para que no pierda el esmaltado original, mientras que la heladera puede limpiarse a fondo cada mes sin comprometer su funcionamiento y sin que los alimentos pierdan la cadena de frío.

Otro objeto sensible es la pantalla del televisor que solo necesita un paño de microfibra seco sin líquidos frecuentes que puedan dañar el recubrimiento.

limpieza del hogar
Algunos objetos no deben recibir limpiezas intensas cada día, sino cuidados espaciados y específicos.

La limpieza del hogar es fundamental pero hacerlo en exceso puede traer más problemas que soluciones. Hay lugares y objetos específicos que solo necesitan una pasada suave para que su vida útil siga durante un tiempo prolongado. Por eso, con estas rutinas conscientes, tendrás un hogar sano y duradero sin desgastar lo esencial.

