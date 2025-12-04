3 movimientos que alivian el dolor de espalda: sirven para cualquier edad

A veces, el dolor persistente en la espalda continúa y por más movimiento que se realice, no logra alivianarse la zona. Por eso, existen 3 ejercicios comunes que esconden una secuencia que trabaja músculos olvidados y que ayuda a que la rigidez disminuya de forma notoria con el paso de los días. Su aplicación es apta para todas las edades.

La psicología destaca los tres colores que utilizan las personas que atraen el éxito

Según la psicología, saludar con la mano para agradecer a los autos al cruzar la calle es característico de estas personas

Estos movimientos no necesitan elementos adicionales ni un estado físico especial y pueden hacerse tanto en casa como en el trabajo. Cada uno activa un grupo muscular distinto y permite que la espalda recupere movilidad sin esfuerzos repentinos. La mejoría llega en un corto período, incluso cuando el dolor lleva tiempo instalado. La clave está en practicarlos con constancia.

Uno de los ejercicios más efectivos consiste en estirar los músculos extensores de la espalda, ubicados a cada lado de la columna .

Incorporar los 3 movimientos de manera diaria puede alejar el dolor constante en poco tiempo.

Asimismo, repetir la secuencia de manera suave favorece que el cuerpo se acostumbre al movimiento sin generar molestias .

Su simplicidad lo convierte en una opción útil para quienes buscan un movimiento seguro y adaptable a cualquier edad .

movimientos para la espalda WEB

Mientras se trabaja: un ejercicio para activar la espalda

El tercer movimiento se puede realizar en el trabajo o en casa sin necesidad de un espacio grande.

Solo implica alejar un poco la silla del escritorio y sentarse en el borde delantero manteniendo la espalda erguida. Luego hay que doblar los antebrazos en un ángulo recto y comenzar a moverlos de forma alternada hacia arriba y hacia abajo con un ritmo rápido, como si se tocara un tambor. Este ejercicio favorece la activación de la musculatura dorsal y ayuda a que la parte alta de la espalda recupere dinamismo tras horas frente a la pantalla.

Este movimiento también mejora la postura porque involucra brazos y hombros, regiones que suelen tensarse con facilidad. A medida que los brazos suben y bajan, la espalda acompaña el gesto sin generar esfuerzo excesivo, lo que lo vuelve ideal para personas mayores o con poca movilidad.

movimientos para la espalda WEB

Los tres movimientos tienen la ventaja de ser simples, seguros y aplicables en cualquier momento del día. Cada uno actúa sobre una zona distinta de la espalda y en conjunto permiten mejorar la circulación, disminuir la rigidez y recuperar la flexibilidad natural.