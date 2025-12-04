3 movimientos que alivian el dolor de espalda: sirven para cualquier edad

A veces, eldolor persistente en la espalda continúa y por más movimiento que se realice, no logra alivianarse la zona. Por eso, existen 3 ejercicios comunes que esconden una secuencia que trabaja músculos olvidados y que ayuda a que la rigidez disminuya de forma notoria con el paso de los días. Su aplicación es apta para todas las edades.
Estos movimientos no necesitan elementos adicionales ni un estado físico especial y pueden hacerse tanto en casa como en el trabajo. Cada uno activa un grupo muscular distinto y permite que la espalda recupere movilidad sin esfuerzos repentinos. La mejoría llega en un corto período, incluso cuando el dolor lleva tiempo instalado. La clave está en practicarlos con constancia.
Los primeros dos movimientos que pueden realizarse en casa: alivian la tensión de la espalda
Estiramiento de músculos extensores
Uno de los ejercicios más efectivos consiste en estirar los músculos extensores de la espalda, ubicados a cada lado de la columna.
Para hacerlo, debemos recostarnos boca arriba con las rodillas flexionadas y llevar lentamente ambas piernas hacia el pecho.
Este gesto permite que la zona lumbar se elongue y libere parte de la presión generada por horas de sedentarismo.
Mantener la postura durante unos segundos ayuda a activar la relajación muscular y a estimular la movilidad natural de la zona baja de la espalda.
Asimismo, repetir la secuencia de manera suave favorece que el cuerpo se acostumbre al movimiento sin generar molestias.
Marjaryasana
También conocido como postura del gato en yoga. Se realiza apoyando manos y rodillas en el suelo para luego alternar entre arquear la espalda hacia arriba y después hacia abajo.
Esta transición suave aumenta la flexibilidad de la columna y mejora la circulación en los músculos que sostienen la postura diaria.
La mayoría de las personas siente un alivio progresivo porque el ejercicio acompaña el ritmo de la respiración y libera tensiones que se acumulan al permanecer largos períodos sentados.
Su simplicidad lo convierte en una opción útil para quienes buscan un movimiento seguro y adaptable a cualquier edad.
Mientras se trabaja: un ejercicio para activar la espalda
El tercer movimiento se puede realizar en el trabajo o en casa sin necesidad de un espacio grande.
Solo implica alejar un poco la silla del escritorio y sentarse en el bordedelantero manteniendo la espalda erguida.
Luego hay que doblar los antebrazos en un ángulo recto y comenzar a moverlos de forma alternada hacia arriba y hacia abajo con un ritmo rápido, como si se tocara un tambor.
Este ejercicio favorece la activación de la musculatura dorsal y ayuda a que la parte alta de la espalda recupere dinamismo tras horas frente a la pantalla.
Este movimiento también mejora la postura porque involucra brazos y hombros, regiones que suelen tensarse con facilidad. A medida que los brazos suben y bajan, la espalda acompaña el gesto sin generar esfuerzo excesivo, lo que lo vuelve ideal para personas mayores o con poca movilidad.