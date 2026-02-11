11 de febrero de 2026 - 21:15

3 causas frecuentes que acercan a una persona al deterioro cognitivo

Algunas causas cotidianas pueden parecer inofensivas. El deterioro cognitivo puede empezar con algunos cambios en el lenguaje y la memoria en una persona.

Algunas conductas que se las atribuye al estrés o al paso del tiempo podrían ser más relevantes de lo que se cree. Cuando ciertas repeticiones o dificultades aparecen de manera constante, el cerebro podría estar enviando una señal de alerta silenciosa. Tres causas acercan al deterioro cognitivo.

Este problema no ocurre de un día para el otro. Suele manifestarse con indicios sutiles que afectan la memoria, el lenguaje y la organización del pensamiento. Identificarlos a tiempo puede marcar la diferencia en la prevención y el tratamiento temprano.

Preguntas repetitivas: cuando la memoria inmediata empieza a fallar

Para la Asociación de Alzheimer, una de las señales más frecuentes es la repetición constante de preguntas cuya respuesta fue dada minutos antes.

  • No se trata de olvidar un detalle aislado, sino de no registrar la información reciente y volver a consultarla sin recordar que ya fue respondida.
  • Este patrón está vinculado con alteraciones en la memoria a corto plazo, que es la encargada de retener información inmediata. Cuando el cerebro tiene dificultades para consolidar datos recientes, la persona puede depender cada vez más de otros para orientarse en situaciones simples del día a día.

Contar historias o frases idénticas sin advertirlo

Otra manifestación habitual es repetir relatos completos o frases exactas dentro de una misma conversación o en encuentros cercanos en el tiempo. La persona puede narrar una anécdota con el mismo detalle sin notar que ya la compartió previamente.

Este fenómeno no siempre está relacionado con distracción

Puede reflejar dificultades en la memoria episódica, que es la responsable de almacenar experiencias personales y ubicarlas en un contexto temporal. Cuando esa función se altera, se pierde la referencia de qué fue dicho y cuándo.

  • El entorno suele advertir primero este cambio, ya que quien lo experimenta no siempre es consciente de la reiteración.
  • Con el tiempo, estas repeticiones pueden generar frustración o incomodidad social, especialmente si se suman a otros síntomas vinculados al lenguaje y la organización del discurso.
Dificultad para encontrar palabras: un cambio en el lenguaje cotidiano

Buscar una palabra específica y no hallarla de inmediato es algo común. Sin embargo, cuando esta dificultad se vuelve frecuente y afecta términos habituales, puede tratarse de una señal de alerta.

  • La persona puede recurrir a descripciones largas para reemplazar una palabra sencilla o detenerse en medio de una frase porque “la tiene en la punta de la lengua” pero no logra expresarla.
  • Este fenómeno está asociado a cambios en las redes neuronales que intervienen en el procesamiento del lenguaje.
  • Cuando la dificultad para nombrar objetos, personas o acciones se repite y comienza a interferir en la comunicación diaria, lo indispensable es realizar una evaluación profesional.
Las preguntas repetitivas, la reiteración de historias y la dificultad para encontrar palabras pueden parecer situaciones aisladas, pero cuando se vuelven frecuentes podrían indicar un deterioro cognitivo incipiente.

