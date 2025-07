El truco definitivo: ¿dónde guardar la lechuga para que no se ponga fea?

Un estudio publicado en la revista Circulation por la Asociación Americana del Corazón reveló que el consumo diario de entre 30 y 60 gramos de nueces durante seis semanas reduce significativamente los niveles de colesterol total y LDL, además de mejorar la función endotelial.

image.png 3 alimentos que desinflaman las arterias y reducen el colesterol malo, según la ciencia

También contienen magnesio y arginina, dos nutrientes esenciales para mantener la elasticidad de los vasos sanguíneos. Incluir un puñado de nueces al día puede ser una estrategia sencilla y poderosa para cuidar la salud arterial.

2. Un aceite que vale oro líquido para las arterias

El aceite de oliva extra virgen es un alimento clave en la dieta mediterránea, reconocida por sus efectos cardioprotectores. Rico en ácido oleico y polifenoles, actúa como un potente antiinflamatorio natural, reduce la presión arterial y mejora el perfil lipídico.

Una investigación publicada en The New England Journal of Medicine en el marco del estudio PREDIMED encontró que quienes consumen este tipo de aceite tienen un 30% menos de riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares.

image.png 3 alimentos que desinflaman las arterias y reducen el colesterol malo, según la ciencia

Además, mejora la función endotelial (el revestimiento interno de las arterias) y reduce la oxidación del colesterol LDL, uno de los procesos clave en la formación de placas ateroscleróticas.

3. Una especia dorada con poder terapéutico

La cúrcuma, utilizada en la medicina tradicional de Asia desde hace siglos, contiene curcumina, un compuesto bioactivo con potentes propiedades antiinflamatorias y antioxidantes. Su efecto sobre la salud arterial ha sido respaldado por múltiples estudios clínicos.

Según un artículo publicado en Phytotherapy Research, la curcumina puede inhibir la inflamación crónica, mejorar la función vascular y reducir los niveles de colesterol LDL, sin afectar negativamente al colesterol bueno (HDL).

Además, se ha observado que la cúrcuma contribuye a prevenir el daño oxidativo en las células endoteliales, protegiendo así el funcionamiento de las arterias y reduciendo el riesgo de formación de placas.

image.png 3 alimentos que desinflaman las arterias y reducen el colesterol malo, según la ciencia

Incorporar nueces, aceite de oliva extra virgen y cúrcuma a la dieta diaria no solo ayuda a desinflamar las arterias y reducir el colesterol malo, sino que también fortalece el sistema cardiovascular de manera integral, según múltiples investigaciones científicas de alto nivel.