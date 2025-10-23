2 árboles ideales para tener junto a la pileta: no ensucian el agua ni dañan el suelo con sus raíces

Hay árboles que embellecen el entorno del jardín, sobre todo junto a una piscina. Estos son limpios y no causan problemas en la superficie con sus raíces.

Estos árboles transforman el espacio exterior del hogar en un refugio natural que se disfruta todo el año.

Tener una pileta rodeada de verde puede ser un sueño o un problema si no se eligen bien las especies. Algunos árboles sueltan hojas que ensucian el agua o a veces tienen raíces que levantan pisos. Existen 2 opciones elegantes que mantienen el equilibrio entre estética y bajo mantenimiento.

Ambos árboles destacan por su porte elegante y por no generar suciedad ni problemas con las estructuras cercanas. Aportan sombra y frescura, pero también resistencia ante el sol y el cloro del agua. Uno tiene una silueta vertical y el otro un aire tropical que transforma cualquier jardín en un espacio de descanso.

El ciprés común: una opción firme y elegante para ubicarlo cerca de la piscina El ciprés común (Cupressus sempervirens) es uno de los árboles más apropiados para plantar cerca de una pileta gracias a su sistema de raíces profundas que no invade la superficie ni genera grietas.

Según la Guía de Especies del INTA, esta variedad mediterránea puede alcanzar entre 10 y 20 metros, pero su forma columnar permite plantarlo en zonas angostas sin que interfiera con muros o pisos.

No pierde hojas constantemente, lo que evita que el agua de la pileta se ensucie.

Su follaje verde oscuro mantiene su aspecto durante todo el año.

Resiste bien los vientos y la exposición solar directa.

Es una especie de crecimiento moderado y requiere poco riego una vez establecida, ideal para climas templados o cálidos. Además, se recomienda mantener una distancia mínima de 2 metros del borde de la pileta para asegurar su desarrollo armónico.

La palmera enana: un toque tropical en el jardín y sin raíces invasivas Su nombre es Phoenix roebellinii y es otra alternativa ideal para colocar cerca del agua. Su tamaño compacto, de hasta 3 metros, y sus raíces finas la hacen perfecta para jardines pequeños o terrazas con piletas.

Además, esta especie soporta la humedad y la salpicadura del agua clorada sin dañarse.

Sus hojas arqueadas generan sombra suave y un ambiente tropical sin necesidad de grandes cuidados.

Un punto importante y benéfico es que resiste a plagas y puede cultivarse tanto en maceta como en el suelo directo.

Es ideal para tenerla cercana al agua porque prefiere suelos bien drenados y un riego regular durante el verano. Además, su lento crecimiento y su estética delicada la vuelven una de las especies más utilizadas en proyectos de paisajismo moderno. Su limpieza es simple: solo requiere retirar las hojas secas una vez al año. Tanto el ciprés común como la palmera enana son opciones seguras y duraderas para acompañar una pileta sin ensuciar ni dañar el entorno. Aportan frescura, elegancia y bajo mantenimiento, adaptándose bien a los climas cálidos.