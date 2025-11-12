12 de noviembre de 2025 - 11:10

19 semillas que debés sembrar desde ahora para que estén listas en enero, según los jardineros

Los amantes del jardín y la jardinería ya se preparan para sembrar las plantas que alcanzarán su esplendor en enero, aprovechando el clima ideal de noviembre.

En tu jardín, la jardinería florece si cuidás bien tus plantas.
En tu jardín, la jardinería florece si cuidás bien tus plantas.

Foto:

Por Ignacio Alvarado

El calor de noviembre marca el momento perfecto para quienes aman el jardín y disfrutan de la jardinería. Con las temperaturas en alza y días más largos, muchas plantas aprovechan este ciclo para crecer fuertes y listas para florecer en enero. Pero no todas las especies resisten igual: hay algunas que, si las sembrás ahora, te regalarán color, aroma y cosechas abundantes justo en pleno verano.

Leé además

Las plantas más fuertes del jardín transforman la jardinería en algo simple y duradero.

La planta que aguanta todo: no necesita riego, crece rápido y florece al sol

Por Ignacio Alvarado
como tener un jardin mediterraneo en tu casa en argentina y las dos plantas que no pueden faltar

Cómo tener un jardín mediterráneo en tu casa en Argentina y las dos plantas que no pueden faltar

Por Daniela Leiva

En esta época, el secreto está en elegir semillas que toleren el sol directo y la humedad variable de los meses cálidos. Desde hortalizas hasta flores ornamentales, la lista es extensa, pero los expertos coinciden en que hay 19 semillas infalibles que conviene poner a germinar desde ya para disfrutar de su máximo esplendor en la primera quincena del año.

image
En tu jard&iacute;n, la jardiner&iacute;a florece si cuid&aacute;s bien tus plantas.

En tu jardín, la jardinería florece si cuidás bien tus plantas.

Lo que dicen los jardineros: las elegidas del verano

Según especialistas de la Sociedad Argentina de Horticultura y viveristas locales, noviembre es el punto de partida ideal para sembrar especies de crecimiento rápido. “El calor estimula la germinación y asegura que las plantas lleguen fuertes a enero”, explican.

Estas son las 19 semillas que debés sembrar desde ahora:

  • Albahaca

  • Tomate cherry

  • Perejil

  • Zapallito

  • Calabacín

  • Girasol

  • Rabanito

  • Lechuga morada

  • Cebolla de verdeo

  • Zanahoria

  • Lantana

  • Petunia

  • Lavanda

  • Zinnia

  • Copete (Tagetes)

  • Pimiento

  • Acelga

  • Caléndula

  • Espinaca

    image
    En tu jard&iacute;n, la jardiner&iacute;a florece si cuid&aacute;s bien tus plantas.

    En tu jardín, la jardinería florece si cuidás bien tus plantas.

Estas variedades combinan belleza, aroma y practicidad: algunas son plantas comestibles, otras ornamentales, y todas comparten algo esencial: crecen rápido y resisten bien las temperaturas altas.

Consejos para que germinen fuertes y florezcan en enero

Para asegurar el éxito, los expertos en jardinería recomiendan sembrar en lugares con buena luz solar pero sin exposición directa en las horas más fuertes del día. Usá sustrato suelto y rico en materia orgánica, y regá solo cuando la tierra esté seca al tacto.

Además, conviene agrupar las plantas según sus necesidades de agua y espacio. Las aromáticas, por ejemplo, prosperan mejor juntas y ayudan a mantener lejos a los insectos que dañan el cultivo.

Con estos cuidados simples, tu jardín podrá llenarse de color y vida justo cuando llegue enero. Porque la clave de una buena jardinería no está solo en sembrar, sino en hacerlo a tiempo y con especies que respondan al clima argentino.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Las plantas llenan el jardín y hacen fácil la jardinería todo el año.

La planta que florece todo el año y solo necesita un poco de sol para decorar el jardín

Por Ignacio Alvarado
Durante el sencillo tratamiento en el jardín, es importante evitar pisar la zona dañada para permitir la regeneración del césped.

Solucione las manchas amarillas del césped del jardín de casa con esta simple mezcla natural

Por Lucas Vasquez
Con constancia y cuidado, este pájaro puede reconocer el jardín como un sitio amigable donde detenerse cada mañana.

El pájaro que canta al amanecer puede ser alimentado con una mezcla sencilla de preparar

Por Lucas Vasquez
Comprender su origen ayuda a tomar medidas preventivas y evitar que regrese con el tiempo cerca de las plantas.

El hongo que aparece junto a las plantas y puede eliminarse con ingredientes que tenemos en la heladera

Por Lucas Vasquez