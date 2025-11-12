19 semillas que debés sembrar desde ahora para que estén listas en enero, según los jardineros

El calor de noviembre marca el momento perfecto para quienes aman el jardín y disfrutan de la jardinería . Con las temperaturas en alza y días más largos, muchas plantas aprovechan este ciclo para crecer fuertes y listas para florecer en enero. Pero no todas las especies resisten igual: hay algunas que, si las sembrás ahora, te regalarán color, aroma y cosechas abundantes justo en pleno verano.

En esta época, el secreto está en elegir semillas que toleren el sol directo y la humedad variable de los meses cálidos. Desde hortalizas hasta flores ornamentales, la lista es extensa, pero los expertos coinciden en que hay 19 semillas infalibles que conviene poner a germinar desde ya para disfrutar de su máximo esplendor en la primera quincena del año.

Según especialistas de la Sociedad Argentina de Horticultura y viveristas locales, noviembre es el punto de partida ideal para sembrar especies de crecimiento rápido. “El calor estimula la germinación y asegura que las plantas lleguen fuertes a enero”, explican.

Estas variedades combinan belleza, aroma y practicidad: algunas son plantas comestibles , otras ornamentales , y todas comparten algo esencial: crecen rápido y resisten bien las temperaturas altas.

Consejos para que germinen fuertes y florezcan en enero

Para asegurar el éxito, los expertos en jardinería recomiendan sembrar en lugares con buena luz solar pero sin exposición directa en las horas más fuertes del día. Usá sustrato suelto y rico en materia orgánica, y regá solo cuando la tierra esté seca al tacto.

Además, conviene agrupar las plantas según sus necesidades de agua y espacio. Las aromáticas, por ejemplo, prosperan mejor juntas y ayudan a mantener lejos a los insectos que dañan el cultivo.

Con estos cuidados simples, tu jardín podrá llenarse de color y vida justo cuando llegue enero. Porque la clave de una buena jardinería no está solo en sembrar, sino en hacerlo a tiempo y con especies que respondan al clima argentino.