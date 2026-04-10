10 de abril de 2026 - 16:14

Cuáles son las semillas que germinan en pocos días y son ideales para las personas impacientes

No solo ayuda a combatir la ansiedad, también son Ideales para tu jardín, el mundo de las plantas y la naturaleza.

Estas semillas son las que más rápido germinan.

Estas semillas son las que más rápido germinan.

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Por Alejo Zanabria

Cultivar plantas desde semillas es una experiencia gratificante, pero la espera puede ser frustrante. Si querés resultados rápidos en tu jardín, existen opciones que germinan en apenas unos días. Además, es un proceso interesante para quienes buscan aprender sobre la naturaleza y experimentar con el crecimiento de distintas especies.

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Estas son las semillas que germinan en pocos días

1. Rábano

Es una de las semillas más veloces para germinar, con brotes visibles en 2 a 4 días. Necesita suelo húmedo y exposición al sol.

2. Berro

Perfecto para cultivos en agua o tierra, el berro germina en apenas 2 días. Es una excelente opción para interiores.

Semillas
Estas semillas son las que más rápido germinan.

Estas semillas son las que más rápido germinan.

3. Lentejas

Sí, las lentejas también se pueden germinar. En 2 o 3 días, con un poco de humedad, notarás sus brotes verdes

4. Semillas de Mostaza

Otra variedad que crece a toda velocidad, en tan solo 3 días. Se cultiva fácilmente en macetas o en el jardín.

Semillas
Estas semillas son las que más rápido germinan.

Estas semillas son las que más rápido germinan.

5. Lechuga

Si querés una cosecha rápida, la lechuga es una gran opción. Sus primeras hojas aparecen en 3 a 4 días.

6. Girasol

Si bien su flor tarda en formarse, las semillas de girasol germinan en aproximadamente 4 días, siendo una excelente opción decorativa.

7. Espinaca

Necesita temperaturas frescas y humedad constante. En 4 o 5 días, verás cómo empiezan a surgir pequeños brotes.

Semillas
Estas semillas son las que más rápido germinan.

Estas semillas son las que más rápido germinan.

8. Cebollín

El cebollín es ideal para huertas caseras. Sus semillas germinan entre 5 y 6 días, perfectas para quienes buscan una planta aromática rápida.

9. Albahaca

En menos de 7 días, la albahaca empieza a brotar, aportando aroma y sabor a cualquier espacio verde.

Si querés ver resultados rápidos en tu jardín, estas semillas son las mejores opciones. Además, el proceso de germinación es una gran actividad educativa y relajante. ¡Probá con estas variedades y disfrutá de la magia del crecimiento en pocos días!

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