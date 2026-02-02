Walter Bento, antes de la sentencia: "Si entienden que hay alguna responsabilidad, endílguenmela a mí y no a mi familia"

Después de dos años y medio de debate, el megajuicio por corrupción contra Walter Bento entró en su recta final hacia la sentencia. El Tribunal Oral Federal Nº 2, encabezado por la jueza Gretel Diamante, escuchó hoy las palabras finales del exmagistrado antes de definir responsabilidades penales o absoluciones.

Bento está imputado como líder de una asociación ilícita que habría intervenido en 15 hechos de cohecho , además de otros delitos de gravedad, como enriquecimiento ilícito y lavado de activos .

Desde el 8 de noviembre de 2023 se encuentra detenido con prisión preventiva en la cárcel federal de Cacheuta, tras haber sido destituido como titular del Juzgado Federal N° 1 de Mendoza por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la Nación.

También son juzgados en este debate su esposa Marta Boiza, acusada por lavado de activos y enriquecimiento ilícito; y su hijo mayor, Nahuel Bento, imputado por lavado. En tanto, la acusación que pesaba sobre Luciano Bento por lavado fue retirada por la Fiscalía y el TOF Nº deberá definir si acepta la absolución solicitada.

A partir de hoy, habrá entonces cinco audiencias consecutivas de debate. Comienza con las palabras finales de los acusados, las cuales no pueden extenderse como un alegato. El primero en hacerlo fue el abogado Jaime Alba, acusado como organizador de la presunta asociación ilícita.

Luego continuaron por orden alfabético los hijos de Bento y finalmente el exjuez, quién ensayó un discurso de

En la jornada del martes se pasará a la sentencia de responsabilidades, instancia en la que el Tribunal definirá culpabilidades o absoluciones por cada uno de los delitos atribuidos a los acusados.

Finalmente, en caso de confirmarse condenas, se abrirá el juicio de cesura, donde la Fiscalía y las defensas solicitarán las penas correspondientes. Se espera que esto suceda entre miércoles y jueves, confirmaron fuentes judiciales.

Mientras que el viernes será la última audiencia y el TOF N° 2 resolverá las condenas definitivas.